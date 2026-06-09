La estrella brasileña de la UFC Pereira pronuncia un discurso poderoso antes del torneo en la Casa Blanca

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La estrella brasileña de la UFC Pereira pronuncia un discurso poderoso antes del torneo en la Casa Blanca

La estrella brasileña de la UFC Alex Pereira pronunció un inspirador discurso motivacional antes del gran torneo organizado en la Casa Blanca. El luchador, conocido por el apodo "Poatan", habló abiertamente sobre su difícil trayectoria vital, las pruebas de su infancia y cómo se reinventó a través del deporte.

Pereira es ahora reconocido como uno de los luchadores más famosos y peligrosos de la UFC. Sin embargo, su camino hacia la cima no fue fácil. En su discurso, enfatizó que la vida nunca le dio un respiro, destacando el entorno duro, el trabajo temprano y las situaciones tentadoras a las que se enfrentó desde niño.

"La vida no me mostró misericordia. Empecé a trabajar temprano y estuve expuesto a cosas que rompen a las personas —alcohol, las calles y el caos— a una edad temprana", dijo Alex Pereira.

Estas palabras no son solo la declaración típica de un atleta. Son la confesión de un hombre que recuerda el duro camino que recorrió antes de subir al gran escenario. Para Pereira, pelear no es solo un enfrentamiento con un oponente en el Octágono, sino también una batalla contra su pasado, sus miedos internos y las pruebas de la vida.

Según el luchador brasileño, hubo un punto en su vida en el que tomó una decisión crucial: o asumía la responsabilidad de su propio destino, o dejaba que la vida lo rompiera por completo. Ese momento de comprensión cambió su camino.

"En algún momento, entendí: o asumo la responsabilidad de mi vida, o ella me romperá por completo", enfatizó.

En opinión de Pereira, ha estado luchando desde la infancia. Pero todo cambió solo después de que dirigió esa lucha en la dirección correcta. El deporte le enseñó disciplina, propósito, autocontrol y orden. Este aspecto se convirtió en un factor decisivo en su carrera.

"He estado peleando desde que era niño. Pero todo cambió solo después de que lo encaminé por la vía correcta", dijo "Poatan".

Para Alex Pereira, cada pelea es como un voto interno de recordar su pasado, no olvidar de dónde viene y nunca mirar atrás. Entra en el Octágono no solo por la victoria, sino también como respuesta a todas las duras pruebas de su vida.

"Por eso, cada pelea me recuerda de dónde vengo y por qué nunca vuelvo atrás", dijo Pereira.

Estas palabras explican una vez más a los fans de la UFC por qué Alex posee un carácter tan fuerte. Su estilo de pelea se caracteriza por la compostura, golpes potentes y estabilidad mental. Pereira rara vez habla mucho, pero da su respuesta con mucha contundencia en el Octágono.

Recordemos que Alex Pereira subirá al Octágono contra el luchador francés Ciryl Gane en el evento "UFC Freedom 250" el 15 de junio. Se espera que este choque sea una de las peleas más emocionantes de la noche.

Ciryl Gane también es técnicamente hábil, móvil y considerado uno de los oponentes más peligrosos en la división de peso pesado. Por lo tanto, esta pelea no es solo otro combate rutinario para Pereira, sino otra gran prueba. Sin embargo, como sugieren las palabras de "Poatan", está mentalmente preparado para tales desafíos.

El discurso motivacional de Pereira tiene un significado importante no solo para los atletas, sino para cualquier persona que enfrente dificultades en la vida. Su historia muestra que no importa de dónde viene una persona, sino qué camino elige y cuánta responsabilidad asume por su destino.

Alex Pereira es hoy una de las grandes estrellas de la UFC. Pero su verdadera fuerza no reside solo en sus golpes. Su fuerza está en no huir de su pasado, no olvidar sus días difíciles y probar repetidamente su promesa hacia sí mismo en cada pelea.

Estas palabras pronunciadas antes del torneo en la Casa Blanca recordaron a los fans otra verdad: los grandes campeones son, ante todo, personas que no han sido derrotadas en la batalla con la vida misma.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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