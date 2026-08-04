Makhmud Muradov, a por dos cinturones: ¿revivirá la pelea de 2020?

En Praga, Makhmud Muradov derrotó a Will Fleury por nocaut técnico en el segundo asalto y se convirtió en el campeón indiscutido del peso semipesado de OKTAGON MMA. Pero el peleador uzbeko no se limitó a celebrar su nuevo cinturón: mencionó al polaco Krzysztof Jotko como su próximo rival.

No es un simple desafío. Muradov es el campeón interino del peso medio, mientras que Jotko es el actual campeón indiscutido de la división. Lo más interesante es que ambos debían enfrentarse en UFC hace seis años, pero aquella pelea nunca se celebró.

La superioridad de Fleury desapareció en 15 segundos

El torneo OKTAGON 92 se celebró el 1 de agosto en la isla de Štvanice, en Praga, República Checa. Debido a la diferencia horaria, las peleas principales en Uzbekistán se disputaron durante la madrugada del 2 de agosto. Antes del torneo, Fleury era presentado como el campeón del peso semipesado y uno de los peleadores más peligrosos de OKTAGON.

En el primer asalto, el campeón irlandés puso en dificultades a Muradov mediante la lucha y la presión contra la jaula. Sin embargo, apenas 15 segundos después del inicio del segundo asalto, el peleador uzbeko conectó con precisión un contragolpe de derecha.

Después de que Fleury perdiera el equilibrio y cayera, Muradov continuó con una ráfaga de golpes y el árbitro detuvo el combate. Así terminó la racha de seis victorias de Will Fleury en OKTAGON, mientras que el cinturón del peso semipesado pasó a manos de Muradov.

Se conoce el primer objetivo del nuevo campeón

Después de la pelea, Muradov expresó su deseo de enfrentarse al actual campeón del peso medio, Krzysztof Jotko.

El combate parece lógico desde el punto de vista deportivo. Actualmente hay dos poseedores de cinturones diferentes en el peso medio:

Peleador Estatus Krzysztof Jotko Campeón indiscutido del peso medio Makhmud Muradov Campeón interino del peso medio Makhmud Muradov Campeón indiscutido del peso semipesado

En la página oficial de OKTAGON, Muradov todavía aparece como campeón interino del peso medio. Jotko, por su parte, se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de la división tras derrotar a Kerim Engizek.

Por eso, una posible pelea Muradov-Jotko podría ser una unificación de los cinturones del peso medio. Sin embargo, la promotora todavía no ha anunciado oficialmente la categoría de peso, la fecha ni el lugar del combate.

Esta pelea ya debía haberse celebrado en 2020

La historia entre Muradov y Jotko no es nueva. Su enfrentamiento estaba programado para el 31 de octubre de 2020 en el evento UFC Fight Night de Las Vegas.

Sin embargo, el peleador polaco se lesionó durante la preparación y se retiró del combate. En aquel momento, Jotko informó que se había fracturado un dedo del pie y pidió disculpas a Muradov por abandonar la pelea a última hora.

Después, Kevin Holland fue designado como rival de Muradov. Pero ese combate tampoco se celebró después de que el peleador uzbeko diera positivo por COVID-19.

Así, la historia iniciada en 2020 quedó inconclusa:

Se programó una pelea entre Muradov y Jotko. Jotko se retiró por lesión. Kevin Holland se convirtió en el nuevo rival. Muradov dio positivo por coronavirus. El esperado enfrentamiento se retrasó seis años.

Ahora podrían enfrentarse no en UFC, sino en OKTAGON, una de las grandes promotoras europeas, como campeones.

Jotko también apunta a un segundo cinturón

Hay un detalle que hace aún más interesante esta posible pelea. Después de proclamarse campeón del peso medio, Krzysztof Jotko ya había expresado su deseo de subir al semipesado para luchar por un segundo cinturón.

En aquel momento, el cinturón del peso semipesado pertenecía a Will Fleury. Ahora está en manos de Makhmud Muradov.

Por tanto, hay dos escenarios posibles:

Primera opción: Muradov baja al peso medio y se enfrenta a Jotko para unificar los cinturones de la división.

Segunda opción: Jotko sube al peso semipesado para desafiar a Muradov por su nuevo cinturón.

Por lógica deportiva, la primera opción parece más natural. Normalmente, el campeón interino debe enfrentarse al campeón indiscutido en una pelea de unificación. Sin embargo, el nuevo estatus de Muradov en el semipesado también permite a la promotora crear una intriga mayor.

El desafío en dos divisiones no será fácil para Muradov

Después de ganar en el peso semipesado, si Muradov regresa al peso medio tendrá que volver a pasar por un proceso de corte de peso. Esto podría afectar a su estado físico, recuperación y tiempo de preparación.

Jotko, en cambio, se mueve de forma más natural en el peso medio y basa su estilo en la lucha y el control. Este veterano disputó 17 peleas en UFC, ganó 11 y llegó a conquistar el campeonato de OKTAGON. La promotora lo describe como uno de los peleadores más experimentados de su división.

La posible pelea ofrecería un choque de estilos:

Muradov utiliza la distancia y golpes rápidos;

Jotko busca limitar los movimientos de su rival y controlar la pelea;

Muradov tiene poder de nocaut;

Jotko es peligroso en combates largos y tácticos;

ambos acumulan una gran experiencia al nivel de UFC.

Contra Fleury, Muradov demostró que puede mantener la calma bajo presión y cambiar el combate con un solo contragolpe preciso. Jotko podría intentar mantenerlo contra la jaula y no concederle una distancia cómoda para golpear.

Fleury tampoco ha olvidado la revancha

El peleador irlandés reconoció las cualidades de Muradov tras la derrota. Lo calificó como uno de los peleadores con mayor talento natural de OKTAGON, aunque también afirmó que recuperará el cinturón en el futuro.

Esto significa que Muradov tiene al menos tres posibles caminos:

Rival potencial Importancia del combate Krzysztof Jotko Unificación de los cinturones del peso medio Will Fleury Revancha en el peso semipesado Un nuevo contendiente Primera defensa del cinturón del peso semipesado

Si Muradov elige a Jotko, la defensa del cinturón del peso semipesado podría retrasarse. En cambio, si primero defiende su nuevo título, la situación de su campeonato interino del peso medio seguirá abierta.

No es una simple pelea, sino el ajuste de cuentas entre dos campeones

Los caminos de Muradov y Jotko debían cruzarse en 2020. Entonces eran dos peleadores del peso medio que buscaban subir en el ranking de UFC. Seis años después, ambos regresaron a Europa y conquistaron cinturones en la misma promotora.

Muradov se encuentra ahora en una situación poco común:

campeón indiscutido del peso semipesado;

campeón interino del peso medio;

invicto en OKTAGON;

ganador de su última pelea por nocaut técnico.

Jotko posee el cinturón principal del peso medio. Por eso, si el combate se confirma oficialmente, no será una pelea más, sino un duelo para determinar al verdadero campeón de la división y cerrar la cuenta pendiente desde 2020.

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