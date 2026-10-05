Duelo de la Liga de Naciones: ¿Por qué Bélgica no puede vencer a Francia desde hace 8 años?

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Duelo de la Liga de Naciones: ¿Por qué Bélgica no puede vencer a Francia desde hace 8 años?

En la cuarta jornada de la UEFA Nations League, dos gigantes del fútbol europeo, las selecciones nacionales de Francia y Bélgica, se enfrentarán una vez más en el terreno de juego. Los «Bleus», que reciben a los «Diablos Rojos» en casa, no solo buscan consolidar el liderato del grupo, sino también continuar con el dominio impecable establecido sobre su rival en los últimos años.

Las selecciones de ambos países vecinos se han enfrentado hasta la fecha un total de 76 veces y su rivalidad es uno de los enfrentamientos con mayor historia en el fútbol mundial.

Hegemonía francesa total: una racha negra de 6 partidos

Aunque en el número total de partidos históricos se observa igualdad e intensidad, al analizar los enfrentamientos de los últimos 8 años, queda patente la superioridad absoluta de la selección francesa.

Los belgas no logran superar el obstáculo francés, ni en las fases eliminatorias de los grandes torneos ni en los partidos de la Nations League. Hace apenas unos días, el 28 de septiembre, en el partido disputado en Bruselas, la selección francesa se impuso a domicilio por la mínima de 1-0, sumando tres puntos vitales.

Resultados de los últimos 6 enfrentamientos:

  • 28.09.2026 — Bélgica 0:1 Francia (Nations League)

  • 14.10.2024 — Bélgica 1:2 Francia (Nations League)

  • 09.09.2024 — Francia 2:0 Bélgica (Nations League)

  • 01.07.2024 — Francia 1:0 Bélgica (Euro 2024, octavos de final)

  • 07.10.2021 — Bélgica 2:3 Francia (Nations League, semifinal)

  • 10.07.2018 — Francia 1:0 Bélgica (Copa del Mundo, semifinal)

¿Ha llegado la hora de la revancha o continuará la racha?

Como demuestran las cifras, Bélgica ha probado el sabor de la derrota en los últimos 6 encuentros. Especialmente, los dolorosos fracasos en el Mundial 2018 y la Euro 2024 han aumentado la presión psicológica sobre el equipo.

El partido de la cuarta jornada es una de las oportunidades más importantes para que los belgas pongan fin a esta larga racha negativa y se liberen de la presión tradicional de Francia. Los franceses, por su parte, buscarán ampliar su racha de victorias a 7 partidos ante su afición.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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