Resultados sensacionales: ¿Qué ocurrió en los partidos del viernes de la Nations League?

La 5ª jornada de la UEFA Nations League en Europa ha entrado en una fase intensa. Los encuentros disputados el viernes ofrecieron a los aficionados muchos goles, resultados inesperados y momentos de gran lucha.

Victorias contundentes y resultados sorprendentes

Uno de los partidos más destacados y con mayor diferencia de goles fue el enfrentamiento entre los Países Bajos y Grecia. Actuando como locales, los neerlandeses arrollaron a su rival marcando 7 goles sin recibir ninguno.

Asimismo, la selección de Islandia no tuvo piedad de Bulgaria a domicilio — 0:5. Por su parte, Andorra venció a Gibraltar por dos goles de diferencia, mientras que Azerbaiyán derrotó por la mínima a Liechtenstein fuera de casa. Estonia, a su vez, superó a Luxemburgo como visitante.

Resultados del viernes de la 5ª jornada de la Nations League Marcador Moldavia — Kazajistán 2:1 Países Bajos — Grecia 7:0 Serbia — Alemania 1:3 Eslovenia — Suiza 0:0 Escocia — Macedonia del Norte 2:1 Bulgaria — Islandia 0:5 Luxemburgo — Estonia 0:1 Eslovaquia — Islas Feroe 2:2 Andorra — Gibraltar 2:0 Liechtenstein — Azerbaiyán 0:1

Partidos intensos y disputados

Otros encuentros de la jornada también tuvieron marcadores muy ajustados. En particular, Alemania venció a Serbia 3-1 fuera de casa, mientras que Moldavia logró puntos importantes al derrotar a Kazajistán 2-1 en su estadio. El duelo entre Eslovaquia y las Islas Feroe terminó en un emocionante empate 2-2.

Los próximos partidos de la Nations League serán decisivos para definir la posición de los equipos en sus grupos.

¿Cuál creen que fue la mayor sorpresa entre los resultados del viernes? ¡Dejen su opinión en los comentarios!