Zinedine Zidane anuncia la convocatoria de Francia para el choque contra Italia

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Zinedine Zidane anuncia la convocatoria de Francia para el choque contra Italia

El seleccionador de la selección francesa, Zinedine Zidane, ha anunciado la lista ampliada para los partidos decisivos de la Liga de Naciones de la UEFA en noviembre.

Líderes de grupo, los franceses afrontan dos pruebas de fuego: el equipo se enfrentará a Italia a domicilio el 12 de noviembre en un duelo de alto nivel, antes de recibir a Turquía en casa el 15 de noviembre.

Convocatoria completa: Distribución por líneas

Los siguientes jugadores han sido convocados por Zinedine Zidane:

  • Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser;

  • Defensas: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro;

  • Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery;

  • Delanteros: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Situación en la tabla y lucha por el liderato

Tras cuatro jornadas, la emoción en el grupo está en su punto máximo:

  • Francia — 10 puntos: El equipo de Zidane lidera el grupo en solitario con 10 puntos;

  • Italia — 7 puntos: Los italianos, segundos, buscarán igualar los puntos venciendo a Francia el 12 de noviembre;

  • El paso decisivo: Si Francia logra al menos un empate en Italia, dará un paso gigante hacia el liderato y podrá sellar su clasificación contra Turquía el 15 de noviembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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