Crítica inesperada del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus tras el partido contra Dinamarca?

En el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, tras una inesperada derrota en casa ante Dinamarca por 1:4, el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, compartió sus impresiones sobre el resultado. Tras las numerosas críticas al desempeño del equipo, el técnico respondió abiertamente a las preguntas de los aficionados y los medios.

Errores defensivos y superioridad del rival

RTP En una entrevista con, Jorge Jesus admitió que el equipo no cumplió con los objetivos y que se observaron problemas graves, especialmente en la línea defensiva.

«No fuimos tan sólidos en defensa como en el partido fuera de casa. Especialmente en la segunda parte, no pudimos frenar los ataques rivales. Pensé que mejoraríamos nuestro juego, pero no fue así. Dinamarca fue mucho más fuerte y superior a nosotros» , declaró el entrenador.

Asimismo, el técnico señaló algunas carencias tácticas y se refirió específicamente a la actuación de João Félix: «João Félix no logró ser efectivo entre líneas. Por eso no tuvimos superioridad en el centro del campo».