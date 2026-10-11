Autor de las páginas más gloriosas en la historia de la Premier League, el ex capitán y legendario centrocampista del Manchester United,Roy Keane ha expresado una opinión contundente sobre el escándalo financiero masivo que rodea al club rival, el Manchester City. Tras ser declarados culpables por una comisión independiente de infringir las normas financieras durante nueve años, los «Citizens» se enfrentan ahora a graves sanciones: pérdida de puntos o incluso la expulsión de la Premier League.

En una entrevista con The Touchline, Keane afirmó abiertamente que los títulos obtenidos mediante informes falsificados manchan el honor del deporte. Nueve años de engaños: 900 millones de libras en ingresos artificiales La magnitud de las acusaciones contra el Manchester City no tiene precedentes en el mundo del fútbol:

Alcance del fraude financiero:

Según las conclusiones de la comisión independiente, el club infló artificialmente sus ingresos durante 9 años, una cifra que supera los 900 millones de libras esterlinas;

Sanciones inevitables: Si se rechaza la apelación presentada por el City, entrarán en vigor severas sanciones deportivas, como una gran deducción de puntos, el descenso de categoría o incluso la expulsión de la Premier League. La confesión de Roy Keane: «No me sentiría digno de tal título» El ex líder del MU destacó que antepone la competencia leal y los principios deportivos a todo, afirmando que no querría estar en el lugar de los jugadores del City:

Odio a la falsificación: «Si yo fuera jugador y circularan tales rumores sobre el Manchester United, me sentiría asqueado. Cualquier maniobra dudosa o falsificación de informes financieros me enfurecería», dice Keane;

«No soy digno del título»:

El ex capitán continuó:

«Algunos podrían considerar esto una medida demasiado dura. Pero si han ocurrido prácticas tan sucias, yo no me sentiría digno del título de campeón. Jamás». Las especulaciones sobre las maniobras financieras detrás de la hegemonía del Manchester City y las conclusiones oficiales de la comisión podrían derivar en la mayor sanción disciplinaria en la historia de la Premier League.

«Unvonga loyiq emasman»: Sobiq sardor so‘zini davom ettirdi: «Ayrimlar buni haddan tashqari qattiq chora deb hisoblashi mumkin. Lekin shunday iflos ishlar sodir bo‘lgan bo‘lsa, men o‘zimni liga chempioni unvoniga munosib deb his qilmasdim. Aslo».

«Manchester Siti»ning so‘nggi yillardagi gegemonligi ortida moliyaviy maxinatsiyalar yotgani haqidagi taxminlar va komissiyaning rasmiy xulosalari APL tarixidagi eng katta intizomiy jazoga olib kelishi mumkin.