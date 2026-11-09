Transferencia bomba: un defensa del Manchester City podría cruzar la ciudad

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Transferencia bomba: un defensa del Manchester City podría cruzar la ciudad

El talentoso lateral izquierdo argelino del Manchester City Rayan Aït-Nouri podría cambiar de club durante el mercado de fichajes de invierno en enero.

Según la información difundida por el prestigioso medio británico Football Insider el jugador de 25 años está enfrentando serias dificultades para encontrar un lugar fijo en los esquemas tácticos y los planes del entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca.

Cero minutos en la Premier League, pero alta productividad en copas

La situación actual del miembro de la selección de Argelia plantea muchas dudas entre los aficionados y analistas:

  • Falta de confianza en la Premier League: Aït-Nouri aún no ha disputado ni un solo minuto en la Premier League esta temporada;

  • Alta utilidad en copas: A pesar de ello, ha aprovechado las pocas oportunidades recibidas: participó en un total de 4 partidos en la Champions League y la League Cup, logrando dar 3 asistencias a sus compañeros;

  • Competencia feroz en la banda: Actualmente, Maresca se centra en la estrella croata Joško Gvardiol y el joven talento Nico O'Reilly para el lateral izquierdo. Aït-Nouri sigue siendo la tercera opción en esta lucha.

Estadísticas de Aït-Nouri esta temporada

Competición / Criterio

Estadística

Comentario

Partidos de Premier League

0 partidos

No utilizado por el entrenador

Copas y Champions League

4 partidos

Participación en rotación regular

Asistencias

3

Nivel de eficiencia muy alto

Competidores

Gvardiol, O'Reilly

Principales competidores en la plantilla

Manchester United¿se unirá de nuevo a la carrera?

El jugador tiene la intención de seguir luchando por un puesto en el once inicial. Sin embargo, si la situación de juego no mejora en las próximas semanas, se dice que podría exigir su traspaso en enero.

El aspecto más impactante de la situación es que, al cierre del mercado de verano, «Manchester United» presentó una oferta oficial por Aït-Nouri, pero en aquel momento el City rechazó la propuesta. Se considera muy probable que los «Red Devils», que necesitan reforzar su banda izquierda, vuelvan a interesarse por este fichaje.

Manchester CityRayan Aït-NouriManchester UnitedPremier LeagueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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