La salida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional toma un matiz político

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La salida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional toma un matiz político

La inesperada salida del capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, de la concentración ha provocado intensos debates en los círculos políticos del país. Según Goal.com, el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida, reconoció abiertamente la enorme importancia que tiene el delantero del Al-Nassr para la nación, no solo en el deporte, sino también en los aspectos económicos y culturales. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Ronaldo, la marca más famosa de Portugal

El ministro destacó que en muchas partes del mundo, la gente conoce al estado de Portugal precisamente gracias a Cristiano Ronaldo. En una entrevista con el canal Now Canal, el alto funcionario llamó en tono humorístico al experimentado futbolista «la empresa más famosa de Portugal». Aunque declaró que no se inmiscuiría en los desacuerdos tácticos con el entrenador Jorge Jesus, enfatizó que el país no debería perder a una figura de tal escala global.

Cabe recordar que el hecho de no ser alineado y quedarse en el banquillo durante el partido contra Noruega causó el descontento del futbolista de 41 años. Tras abandonar los entrenamientos en Copenhague y conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, el delantero dejó oficialmente la concentración de la selección el martes.

Descontento digital y reacción de los aficionados

Tras este suceso, el «efecto Ronaldo» comenzó a notarse claramente en las plataformas digitales. La cuenta oficial de Instagram de la selección de Portugal perdió más de 1,5 millones de seguidores en 48 horas. Los aficionados abandonaron masivamente la página como protesta por la salida del jugador.

En las calles de Lisboa y Oeiras, personas desconocidas colocaron pancartas misteriosas cerca de la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol. En ellas se leía: «Siempre serás nuestro capitán», criticando las decisiones del entrenador Jorge Jesus. Aunque la selección ganó 4-2 contra Dinamarca sin Ronaldo, la opinión pública sigue apoyando al legendario delantero.

El ministro Manuel Castro Almeida reiteró que el país no tiene derecho a perder un activo tan valioso. A pesar de las tensiones deportivas, la influencia internacional de Cristiano Ronaldo sigue siendo decisiva para promocionar la marca Portugal.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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