El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en duda

El futuro del capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, en el equipo nacional sigue siendo incierto. Según información difundida por ESPN, un malentendido surgido entre el delantero y el entrenador durante la última concentración de la Liga de Naciones salió a la luz pública, provocando intensos debates en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

El conflicto comenzó a finales de septiembre durante el partido contra Noruega. En dicho encuentro, la leyenda del fútbol portugués fue relegada al banquillo y no tuvo minutos. A pesar de que el equipo ganó 2-1, el experimentado delantero mostró su descontento con la decisión del técnico.

Malentendido y conflicto con el entrenador

Tras haber sido titular en el primer partido en casa contra Gales, Cristiano Ronaldo no encajó bien su suplencia en Oslo. Después del partido contra Noruega, el delantero del Al-Nassr abandonó la concentración antes de tiempo, lo que generó un gran revuelo en la prensa nacional.

Ante esta situación, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, intentó calmar las aguas. Calificó el suceso como un simple malentendido, asegurando que todos los asuntos se resolverían internamente y expresando su total respaldo al capitán del equipo.

La reacción de la directiva de la Federación

Según ESPN, el presidente de la federación destacó la inmensa contribución de Cristiano Ronaldo al fútbol portugués. Según sus palabras, el delantero de 41 años es el mejor jugador de la historia de su país y ha demostrado lealtad a la selección durante dos décadas.

«Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos», afirmó Pedro Proença. El dirigente añadió que las puertas de la selección siempre estarán abiertas para el jugador si se encuentra físicamente apto, aunque insistió en que el malentendido debe resolverse bajo la disciplina interna.

Se sabe que Cristiano Ronaldo ya había pensado anteriormente en poner fin a su carrera internacional, pero su amor por la patria lo llevó a continuar. Actualmente, es el máximo goleador en partidos internacionales, acumulando 146 goles en 234 partidos con Portugal.