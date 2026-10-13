Han concluido los partidos de la 2ª jornada de la zona Oeste de la AFC Champions League Elite. En los encuentros disputados el 12 de octubre, los miembros de la selección nacional de Uzbekistán Jaloliddin Masharipov y Rustam Ashurmatov que juegan para el club iraní «Esteghlal» derrotaron al club catarí «Al-Gharafa» a domicilio.

En otro partido disputado en paralelo, el club de los EAU «Al-Ain» logró una contundente victoria en Irak, manteniendo su liderato.

Los uzbekos en el once inicial: el éxito del «Esteghlal» en Doha

El gigante iraní regresa de su visita a Catar con tres puntos vitales:

Nuestros legionarios en el campo: Rustam Ashurmatov y Jaloliddin Masharipov comenzaron el partido como titulares. Ashurmatov se mostró sólido en la línea defensiva, mientras que Masharipov fue sustituido en el minuto 53;

Goles y desarrollo del encuentro: Asani adelantó al «Esteghlal» en el minuto 37, pero Sassi igualó para los locales en el 48. Sin embargo, el gol de Goudarzi en el minuto 60 dio al club de Teherán una victoria crucial por 1:2;

Resultado del 100%: Con 6 puntos tras dos jornadas, el «Esteghlal» ocupa la 2ª posición de la tabla. El «Al-Gharafa», aún sin puntos, permanece en el puesto 13.

El «Al-Ain» aplastó a su rival en Irak

El «Al-Ain», uno de los clubes más prestigiosos de los EAU, demostró su hegemonía en la competición al marcar cuatro goles sin respuesta en el campo del club iraquí «Air Force Club»:

Capitulación en la primera parte: El «Al-Ain» sentenció el destino del partido en los primeros 45 minutos. Kaku (13'), un autogol de Ar Rosan (18') y un doblete de H. Rahimi (23', 44') pusieron el marcador en cifras abultadas;

Gol de consolación: El club iraquí solo pudo recortar distancias en el minuto 89 gracias a un gol de Javad — 1:4;

Tabla de posiciones: Con 6 puntos y la mejor diferencia de goles, el «Al-Ain» se ha convertido en el líder de la zona Oeste. El «Air Force Club», sin puntos, ha caído al puesto 16.

En los partidos de la AFC Champions League Elite, los clubes extranjeros donde juegan futbolistas uzbekos siguen desempeñando un papel clave en la lucha por el liderazgo continental.