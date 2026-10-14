Gianni Infantino envuelto en un escándalo por ingresos ocultos de la FIFA

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Gianni Infantino envuelto en un escándalo por ingresos ocultos de la FIFA

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, está en el centro de un grave escándalo financiero. Gran Bretañasegún el prestigioso diario The Times, la organización internacional ocultó cerca de 1,5 millones de euros en ingresos adicionales pagados a su dirigente en los informes financieros oficiales.

Tras la revelación de estos ingresos ocultos, se exigen medidas estrictas para realizar una investigación independiente dentro de la FIFA y exigir responsabilidades a la dirección de la organización.

Los 4,6 millones del informe y los millones «invisibles»

Las cifras financieras en el centro del escándalo son las siguientes:

  • Ingresos declarados oficialmente: En el informe oficial de la FIFA para 2024, los ingresos anuales de Gianni Infantino se registran en 4,6 millones de euros; Pago secreto a través de una filial:

  • Sin embargo, a través de la filial «FWC2026 US Inc», responsable de la organización y gestión de la Copa Mundial 2026, cerca de 1,5 millones de euros adicionales fueron pagados al presidente sin ser incluidos en los documentos financieros oficiales y mantenidos en secreto ante el público;

  • Estilo de vida lujoso en Miami: Según fuentes, estos fondos no declarados oficialmente podrían haber sido utilizados para cubrir los gastos del lujoso y costoso estilo de vida de Infantino en Miami, Estados Unidos.

«Es una violación flagrante de las reglas» — declaraciones contundentes

El ex presidente del comité de gobernanza de la FIFA, Miguel Maduro, exigió una investigación independiente e imparcial inmediata sobre este caso:

  • Acción contraria a los estatutos: «Si está recibiendo secretamente pagos adicionales de estructuras y empresas vinculadas a la FIFA, es una violación abierta y grave de las normas actuales de la organización», declaró Maduro;

  • Exigencia de transparencia: El ex funcionario subrayó que los estatutos de la FIFA exigen total transparencia en todos los procesos financieros y en cualquier suma pagada a los dirigentes, y que tales casos dañan la reputación de la organización.

Actualmente, la comunidad deportiva internacional y los expertos financieros esperan una respuesta oficial y explicaciones de los responsables de la FIFA sobre estos flujos de dinero ocultos revelados.

Gianni InfantinoFIFAFWC2026 US IncMiguel MaduroFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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