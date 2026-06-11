La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por las tres grandes naciones de América del Norte —Estados Unidos, Canadá y México— ha comenzado oficialmente. Antes del inicio de este torneo histórico que todo el planeta esperaba con ansias, se llevó a cabo una conferencia de prensa especial con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El jefe de la FIFA instó a los medios de comunicación y periodistas a dejar de lado las controversias políticas que rodean al torneo y centrarse principalmente en cubrir la belleza del fútbol.

En la conferencia de prensa, Gianni Infantino anunció con gran alegría que ha comenzado un verdadero carnaval de fútbol para el mundo:

«Estos días son un momento de verdadera alegría y una gran fiesta del fútbol para toda la humanidad. Estoy muy feliz de que en pocas horas el balón oficial del torneo se ponga en juego desde el centro del campo. Al final, el premio más alto del mundo será entregado al equipo ganador. Es la copa más atractiva y sorprendente del mundo. Es un trofeo invaluable que brinda hermosos sueños a millones de personas en todo nuestro planeta». «Espero que durante el torneo podamos dejar de lado varios conflictos y logremos hablar un poco de fútbol puro. Después de todo, todos nos hemos reunido aquí para disfrutar de este hermoso deporte, ¿verdad?», dijo el presidente de la FIFA dirigiéndose a los representantes de los medios.

Al mismo tiempo, el jefe de la FIFA enfatizó firmemente que no se arrepiente en absoluto de que el torneo se organice en territorio estadounidense. En su opinión, es natural que surjan problemas organizativos en eventos deportivos de tal magnitud global:

«Los problemas organizativos existen no solo en los EE. UU., sino también en Canadá y México. Para un evento de esta escala, este es un proceso completamente normal y esperado. Probablemente sea imposible resolverlos todos al instante y de una vez», señaló.

Durante la conferencia de prensa, los periodistas preguntaron sobre el tema más doloroso que rodea al Mundial: el hecho de que a uno de los árbitros más fuertes y experimentados del continente africano, un representante de Somalia, no se le permitió ingresar a los EE. UU. Infantino reaccionó a esta situación con calma:

«A veces hay que evaluar la situación correctamente y tomarse un respiro. No somos los reyes de todo el mundo que controlan los gobiernos nacionales o los sistemas policiales locales», insinuó el jefe de la FIFA, sugiriendo que no puede interferir con la legislación nacional y las medidas de seguridad.

Cabe recordar que antes del torneo, circularon informes de que algunos jugadores famosos (incluidos los de las selecciones nacionales de Uzbekistán y Brasil) y árbitros oficiales fueron sometidos a controles de seguridad excesivamente estrictos en los aeropuertos, como si fueran criminales peligrosos. A uno de los árbitros más respetados de África se le impidió entrar al país debido a restricciones de visa. No obstante, la dirección de la FIFA confía en que la lucha deportiva en el campo pronto hará olvidar estos problemas internos.

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