Tragedia espantosa: un delantero del Tenerife fallece tras chocar con el portero (vídeo)

El fútbol español y mundial está de luto. Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del Tenerife, equipo de la Segunda División española, falleció la mañana del 3 de noviembre en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir graves lesiones.

El terrible suceso ocurrió la noche del 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López de las Islas Canarias, durante el partido entre el Tenerife y el Andorra. Con el marcador 2-2 y en pleno tiempo de descuento, de Miguel se lanzó al ataque buscando el gol de la victoria.

La peligrosa salida del portero y el paro cardíaco en el campo

La colisión que le costó la vida al delantero ocurrió en cuestión de segundos:

Salida lejos de su portería: Para despejar un balón enviado a la espalda de los defensas, el portero visitante Jesús Owono abandonó su área de penalti, corriendo casi hasta el círculo central;

Choque violento: Al saltar para disputar el balón en el aire, el portero extendió la rodilla y chocó con de Miguel, que venía a gran velocidad. El impacto golpeó directamente el pecho y la cabeza del delantero;

Pérdida de conciencia: Debido al impacto, de Miguel perdió el conocimiento al instante y cayó sobre el césped. Los médicos le prestaron los primeros auxilios en el campo durante más de cinco minutos y el jugador fue trasladado de urgencia en ambulancia;

Tarjeta roja y partido suspendido: El portero, que cometió una falta grave, recibió una tarjeta roja directa, y el árbitro principal, tras consultar con los representantes de ambos equipos, decidió suspender el encuentro definitivamente;

Paro cardíaco en el camino: Según el club Tenerife, el corazón del jugador se detuvo mientras era trasladado a la clínica. El personal médico logró recuperar sus funciones cardíacas y lo ingresó en la unidad de cuidados intensivos.

La esperanza apagada en una noche

Las primeras noticias del hospital eran esperanzadoras: la noche del 2 de noviembre, el club informó que el estado del jugador, aunque grave, se había estabilizado. Sin embargo, a medianoche la situación empeoró drásticamente:

Deterioro neurológico: El martes por la mañana, los indicadores neurológicos de de Miguel cayeron a niveles críticos;

Condolencias oficiales: La mañana del 3 de noviembre, los médicos confirmaron su muerte biológica. «Estamos totalmente conmocionados, no podemos creer lo ocurrido. El club Tenerife anuncia con profundo dolor el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda», reza el comunicado oficial del club.

España y la UEFA de luto: todos los partidos aplazados

El fallecimiento de un jugador debido a una lesión en el campo ha conmocionado profundamente a la comunidad deportiva internacional:

Cancelación de partidos: La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendió todos los partidos oficiales programados para el 3 de noviembre, incluidos los encuentros de la Copa del Rey masculina y femenina, así como la presentación de las selecciones juveniles;

Minuto de silencio en competiciones europeas: La UEFA ha dado instrucciones para guardar un minuto de silencio antes de todos los partidos de la Champions League y otras competiciones continentales esta semana.

Formado en Madrid, Jesús de Miguel comenzó su carrera en el sistema del Leganés antes de fichar por el Tenerife en el verano de 2025. La temporada anterior, marcó 11 goles con el Castellón, contribuyendo significativamente al ascenso del equipo a Segunda División. Este trágico encuentro fue el último de su vida.