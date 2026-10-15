El talentoso boxeador uzbeko invicto, que compite en la categoría de peso ligero, WBA Asia poseedor del cinturón Sirochbek Ismoilov realizará su próxima defensa del título. Se han dado a conocer todos los detalles oficiales sobre el próximo combate de nuestro compatriota de 25 años y su rival.

Conocido en el ring bajo el apodo de «Siro Choy», nuestro maestro de los guantes de cuero disputará su próximo desafío en Corea del Sur. ¿Cuándo y dónde tendrá lugar el combate?

Los detalles del enfrentamiento por el cinturón de campeón son los siguientes:

Fecha y lugar:

Velada de boxeo profesional el 24 de octubre en la República de Corea, en la ciudad de Namyangju; Estatus del título:

El duelo se llevará a cabo por el prestigioso cinturón de campeón WBA Asia en la categoría de peso ligero; Objetivo:

Nuestro compatriota tiene como objetivo defender con éxito su cinturón asiático y fortalecer aún más su posición en el ranking internacional. Sobre el rival:

El experimentado indio Keysham Singh En este torneo, el boxeador uzbeko se enfrentará a un representante de la India de su misma edad:

Identidad del rival:

Luchador — de 25 años, Keysham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh); Experiencia y número de combates:

El boxeador indio ha disputado 17 combates profesionales hasta la fecha, logrando 14 victorias y sufriendo 3 derrotas; Punto peligroso:

Singh ha disputado más asaltos que Sirochbek en el boxeo profesional y es considerado uno de los boxeadores con gran escuela. El récord de «Siro Choy»: Una racha absolutamente perfecta

Sirochbek Ismoilov ha logrado captar rápidamente la atención de los aficionados al boxeo profesional:

Carrera invicta:

El boxeador uzbeko ha disputado 11 combates a lo largo de su carrera profesional, logrando victorias convincentes en todos ellos (11-0); Actividad en el ring coreano:

Sus combates bajo el apodo de «Siro Choy» también son seguidos con gran interés por los promotores y el público local coreano. Se espera que el próximo combate en Namyangju sea uno de los enfrentamientos decisivos para que Sirochbek Ismoilov ascienda al top 15 mundial y pueda aspirar a los principales cinturones de campeón mundial en el futuro.

Namyangju shahridagi bo‘lajak jang Sirochbek Ismoilovning jahon boks reytingida top-15 talik sari ko‘tarilishi va kelgusida asosiy jahon chempionlik belbog‘lari uchun kurashga kirishishi yo‘lidagi hal qiluvchi bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.