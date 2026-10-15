Sirochbek Ismoilov defiende su cinturón WBA Asia en Corea del Sur: ¿quién es su rival?
El talentoso boxeador uzbeko invicto, que compite en la categoría de peso ligero, WBA Asia poseedor del cinturón Sirochbek Ismoilov realizará su próxima defensa del título. Se han dado a conocer todos los detalles oficiales sobre el próximo combate de nuestro compatriota de 25 años y su rival.
Conocido en el ring bajo el apodo de «Siro Choy», nuestro maestro de los guantes de cuero disputará su próximo desafío en Corea del Sur. ¿Cuándo y dónde tendrá lugar el combate?
Los detalles del enfrentamiento por el cinturón de campeón son los siguientes:
Fecha y lugar:
Velada de boxeo profesional el 24 de octubre en la República de Corea, en la ciudad de Namyangju; Estatus del título:
El duelo se llevará a cabo por el prestigioso cinturón de campeón WBA Asia en la categoría de peso ligero; Objetivo:
Nuestro compatriota tiene como objetivo defender con éxito su cinturón asiático y fortalecer aún más su posición en el ranking internacional. Sobre el rival:
El experimentado indio Keysham Singh En este torneo, el boxeador uzbeko se enfrentará a un representante de la India de su misma edad:
Identidad del rival:
Luchador — de 25 años, Keysham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh); Experiencia y número de combates:
El boxeador indio ha disputado 17 combates profesionales hasta la fecha, logrando 14 victorias y sufriendo 3 derrotas; Punto peligroso:
Singh ha disputado más asaltos que Sirochbek en el boxeo profesional y es considerado uno de los boxeadores con gran escuela. El récord de «Siro Choy»: Una racha absolutamente perfecta
Sirochbek Ismoilov ha logrado captar rápidamente la atención de los aficionados al boxeo profesional:
Carrera invicta:
El boxeador uzbeko ha disputado 11 combates a lo largo de su carrera profesional, logrando victorias convincentes en todos ellos (11-0); Actividad en el ring coreano:
Sus combates bajo el apodo de «Siro Choy» también son seguidos con gran interés por los promotores y el público local coreano. Se espera que el próximo combate en Namyangju sea uno de los enfrentamientos decisivos para que Sirochbek Ismoilov ascienda al top 15 mundial y pueda aspirar a los principales cinturones de campeón mundial en el futuro.
Namyangju shahridagi bo‘lajak jang Sirochbek Ismoilovning jahon boks reytingida top-15 talik sari ko‘tarilishi va kelgusida asosiy jahon chempionlik belbog‘lari uchun kurashga kirishishi yo‘lidagi hal qiluvchi bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
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