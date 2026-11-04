Boxeadores uzbekos en el ranking actualizado de la WBA: dos mantienen el liderato

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Boxeadores uzbekos en el ranking actualizado de la WBA: dos mantienen el liderato

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha publicado su ranking oficial actualizado tras el cierre de octubre. Según este, dos púgiles uzbekos — Bektemir Melikuziev y Muhammad Shekhov han mantenido su posición de liderazgo (1er lugar) entre los aspirantes en sus respectivas categorías de peso.

Cambios importantes en el ranking: dos de nuestros boxeadores salen de la lista

Se han observado algunas bajas en la tabla actualizada. En particular, Otabek Kholmatov, quien ocupaba el 9º puesto el mes pasado en peso pluma, y Sirochbek Ismoilov, registrado en el 13º lugar en peso ligero, han sido eliminados del top 15 de la WBA en esta ocasión.

Indicadores completos de los boxeadores uzbekos en el ranking WBA

Boxeador

Categoría de peso

Posición en el ranking

Campeón de la categoría

Muhammad Shekhov

Supergallo

1er lugar (sin cambios)

Naoya Inoue

Murodjon Akhmadaliev

Supergallo

3er lugar (sin cambios)

Naoya Inoue

Otabek Kholmatov

Peso pluma

Eliminado del ranking (antes 9)

Floyd Schofield

Sirochbek Ismoilov

Peso ligero

Eliminado del ranking (antes 13)

Vacante

Ruslan Abdullaev

Superligero

13er lugar (sin cambios)

Gary Russell

Shakhram Giyasov

Peso wélter

8º lugar (sin cambios)

Teofimo Lopez

Israil Madrimov

Superwélter

7º lugar (sin cambios)

Jaron Ennis

Bektemir Melikuziev

Supermediano

1er lugar (sin cambios)

Jaime Munguia

Aspirantes directos al cinturón de campeón

Muhammad Shekhov, que lidera el ranking (por el cinturón del campeón absoluto Naoya Inoue), y Bektemir Melikuziev (por el cinturón de Jaime Munguia) mantienen firmemente su estatus de aspirante oficial en sus categorías. Asimismo, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov e Israil Madrimov conservan sus sólidas posiciones dentro del top 10 en la carrera por los títulos mundiales.

¿Quién cree que de nuestros boxeadores en el 1er lugar — Bektemir Melikuziev o Muhammad Shekhov — subirá primero al ring por el cinturón de campeón mundial?

¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este ranking actualizado con los aficionados al boxeo uzbeko!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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