Boxeadores uzbekos en el ranking actualizado de la WBA: dos mantienen el liderato

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha publicado su ranking oficial actualizado tras el cierre de octubre. Según este, dos púgiles uzbekos — Bektemir Melikuziev y Muhammad Shekhov han mantenido su posición de liderazgo (1er lugar) entre los aspirantes en sus respectivas categorías de peso.

Cambios importantes en el ranking: dos de nuestros boxeadores salen de la lista

Se han observado algunas bajas en la tabla actualizada. En particular, Otabek Kholmatov, quien ocupaba el 9º puesto el mes pasado en peso pluma, y Sirochbek Ismoilov, registrado en el 13º lugar en peso ligero, han sido eliminados del top 15 de la WBA en esta ocasión.

Indicadores completos de los boxeadores uzbekos en el ranking WBA

Boxeador Categoría de peso Posición en el ranking Campeón de la categoría Muhammad Shekhov Supergallo 1er lugar (sin cambios) Naoya Inoue Murodjon Akhmadaliev Supergallo 3er lugar (sin cambios) Naoya Inoue Otabek Kholmatov Peso pluma Eliminado del ranking (antes 9) Floyd Schofield Sirochbek Ismoilov Peso ligero Eliminado del ranking (antes 13) Vacante Ruslan Abdullaev Superligero 13er lugar (sin cambios) Gary Russell Shakhram Giyasov Peso wélter 8º lugar (sin cambios) Teofimo Lopez Israil Madrimov Superwélter 7º lugar (sin cambios) Jaron Ennis Bektemir Melikuziev Supermediano 1er lugar (sin cambios) Jaime Munguia

Aspirantes directos al cinturón de campeón

Muhammad Shekhov, que lidera el ranking (por el cinturón del campeón absoluto Naoya Inoue), y Bektemir Melikuziev (por el cinturón de Jaime Munguia) mantienen firmemente su estatus de aspirante oficial en sus categorías. Asimismo, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov e Israil Madrimov conservan sus sólidas posiciones dentro del top 10 en la carrera por los títulos mundiales.

¿Quién cree que de nuestros boxeadores en el 1er lugar — Bektemir Melikuziev o Muhammad Shekhov — subirá primero al ring por el cinturón de campeón mundial?

¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este ranking actualizado con los aficionados al boxeo uzbeko!