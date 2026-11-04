Boxeadores uzbekos en el ranking actualizado de la WBA: dos mantienen el liderato
La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha publicado su ranking oficial actualizado tras el cierre de octubre. Según este, dos púgiles uzbekos — Bektemir Melikuziev y Muhammad Shekhov han mantenido su posición de liderazgo (1er lugar) entre los aspirantes en sus respectivas categorías de peso.
Cambios importantes en el ranking: dos de nuestros boxeadores salen de la lista
Se han observado algunas bajas en la tabla actualizada. En particular, Otabek Kholmatov, quien ocupaba el 9º puesto el mes pasado en peso pluma, y Sirochbek Ismoilov, registrado en el 13º lugar en peso ligero, han sido eliminados del top 15 de la WBA en esta ocasión.
Indicadores completos de los boxeadores uzbekos en el ranking WBA
Boxeador
Categoría de peso
Posición en el ranking
Campeón de la categoría
Muhammad Shekhov
Supergallo
1er lugar (sin cambios)
Naoya Inoue
Supergallo
3er lugar (sin cambios)
Naoya Inoue
Otabek Kholmatov
Peso pluma
Eliminado del ranking (antes 9)
Floyd Schofield
Sirochbek Ismoilov
Peso ligero
Eliminado del ranking (antes 13)
Vacante
Ruslan Abdullaev
Superligero
13er lugar (sin cambios)
Gary Russell
Shakhram Giyasov
Peso wélter
8º lugar (sin cambios)
Teofimo Lopez
Israil Madrimov
Superwélter
7º lugar (sin cambios)
Jaron Ennis
Bektemir Melikuziev
Supermediano
1er lugar (sin cambios)
Jaime Munguia
Aspirantes directos al cinturón de campeón
Muhammad Shekhov, que lidera el ranking (por el cinturón del campeón absoluto Naoya Inoue), y Bektemir Melikuziev (por el cinturón de Jaime Munguia) mantienen firmemente su estatus de aspirante oficial en sus categorías. Asimismo, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov e Israil Madrimov conservan sus sólidas posiciones dentro del top 10 en la carrera por los títulos mundiales.
¿Quién cree que de nuestros boxeadores en el 1er lugar — Bektemir Melikuziev o Muhammad Shekhov — subirá primero al ring por el cinturón de campeón mundial?
¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este ranking actualizado con los aficionados al boxeo uzbeko!
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