Una nueva página dorada está a punto de escribirse en la historia del boxeo profesional uzbeko: la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), una de las organizaciones de boxeo más prestigiosas del mundo, ha tomado una decisión firme sobre la celebración de un combate oficial por el título en la categoría de peso supermediano. El Comité de Campeonatos de la organización ha ordenado oficialmente la realización de un combate de defensa del título entre el actual campeón mundial de la WBA, la estrella mexicana Jaime Munguía, y el retador obligatorio número 1 de la categoría, Bektemir «Bek Bulli» Melikuziev.

De acuerdo con el reglamento de la WBA, los equipos de ambos boxeadores tienen un periodo de negociación de 30 días, hasta el 21 de octubre, para acordar todas las condiciones organizativas y financieras. Para Munguía, quien ganó el título en mayo de 2026 en el famoso «T-Mobile Arena» de Las Vegas, el plazo de defensa obligatoria ya ha expirado, y está obligado a subir al ring contra Melikuziev, líder del ranking, para retener su cinturón. Si las partes no llegan a un acuerdo en el tiempo establecido, este combate central se someterá a una subasta (purse bid).

Entonces, Bektemir Melikuziev al noquear a uno de los representantes más peligrosos de la escuela de boxeo mexicana, ¿podrá traer el cinturón de campeón mundial absoluto a Uzbekistán? ¿Intentará Munguía evitar al «corazón de león uzbeko» y se celebrará el combate en Las Vegas o en otra metrópolis?

«Fecha límite de 30 días, orden de la WBA y revancha de Las Vegas»: Los 5 puntos clave del combate por el título

Los hechos más importantes sobre la decisión de la WBA y el futuro supercombate histórico:

Orden oficial de la WBA: La organización ha dado instrucciones oficiales para el choque entre el campeón Jaime Munguía y el retador obligatorio Bektemir Melikuziev;

Plazo de 30 días hasta el 21 de octubre: Los promotores de los boxeadores deben llegar a un acuerdo dentro de los 30 días para pactar la fecha y el lugar del combate;

Munguía no puede escapar: Según las reglas C.10 y C.12 de la WBA, el campeón debe realizar su defensa obligatoria contra el retador n.º 1 Melikuziev, de lo contrario será despojado de su título;

Riesgo de subasta: Si las partes no llegan a un acuerdo antes del 21 de octubre, el derecho a organizar el combate se otorgará mediante una subasta pública al promotor que ofrezca la mayor cantidad de dinero;

Confrontación entre dos pegadores: Se espera que el combate entre el fenómeno mexicano con 46 victorias y el representante de Uzbekistán, que viene aplastando a sus rivales en el ring profesional, sea el choque más candente del año.

Bektemir Melikuziev vs Jaime Munguía: Comparación estadística antes del combate por el título

Indicadores de los gigantes del peso supermediano en el ring profesional:

Indicadores y parámetros Jaime Munguía (Actual campeón mundial) Bektemir Melikuziev (Retador obligatorio oficial) Nacionalidad México Uzbekistán Edad 29 años 30 años Número de combates 48 combates 18 combates Tasa de victorias 46 victorias (la mayoría por KO) 17 victorias (más de 10 KO) Número de derrotas 2 derrotas 1 derrota (revancha cobrada) Estatus actual Campeón mundial WBA (Las Vegas, mayo de 2026) N.º 1 indiscutible del ranking WBA Fecha límite de negociaciones Hasta el 21 de octubre de 2026 (plazo de 30 días) Hasta el 21 de octubre de 2026 (plazo de 30 días)

Experticia en boxeo profesional: ¿Por qué es este combate la mayor prueba en la carrera de Bektemir Melikuziev?

Conclusiones analíticas de los comentaristas e insiders internacionales de boxeo:

Golpe «zurdo» y presión física: Bektemir Melikuziev posee un golpe de izquierda potente y agresivo (body-punch) que encierra al rival en la esquina; como a Munguía le gustan los combates abiertos tradicionales, esto crea una oportunidad ideal para que Bektemir destruya el cuerpo de su oponente;

La pesada experiencia de Munguía: El maestro mexicano de los guantes de cuero ha participado en 48 combates y ha sido probado en duelos de 12 asaltos contra las estrellas mundiales más grandes como Saúl «Canelo» Álvarez; su resistencia y capacidad para mantener el ritmo del combate exigen una inteligencia táctica superior por parte de Bektemir;

Política de los promotores: Golden Boy y los promotores mexicanos suelen intentar proteger a sus campeones, pero la presión firme de la WBA y el estatus de retador obligatorio de Melikuziev aseguran la inevitabilidad de esta confrontación;

La nueva cima del boxeo uzbeko: Después de Israil Madrimov, Murodjon Akhmadaliev y nuestras otras estrellas, la llegada del cinturón de campeón de peso supermediano a nuestro país elevará nuestro boxeo profesional al nivel de la élite mundial.

Esta orden oficial de la WBA marca el inicio del combate decisivo esperado durante años por Bektemir Melikuziev en su camino hacia la corona mundial.

¿Crees que Bektemir Melikuziev podrá noquear a la estrella mexicana Jaime Munguía, con 46 victorias, o durará el combate los 12 asaltos completos? ¿Dónde te gustaría que se organizara este choque: en Las Vegas o en Taskent? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis candente sobre este evento histórico del boxeo uzbeko con todos los amantes del noble arte!