López hace historia: Romero derrotado, ¡cinturón de la WBA conquistado!

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López hace historia: Romero derrotado, ¡cinturón de la WBA conquistado!

Teofimo López se convirtió en campeón mundial en una tercera categoría de peso

En el combate estelar de la velada de boxeo profesional celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, se enfrentaron dos boxeadores estadounidenses por el cinturón de campeón: el actual campeón de la WBA, Rolando «Rolli» Romero, y el ex campeón mundial en dos categorías, Teofimo López.

En este esperado enfrentamiento, el ganador fue determinado por decisión de los jueces.

Teofimo López derrotó a Romero y se hizo con el cinturón de la WBA.

Pero la importancia de esta victoria no se limita solo a un nuevo título de campeón.

1. López, de nuevo campeón mundial

Para Teofimo López, la victoria sobre Romero ha sido uno de los resultados más importantes de su carrera profesional.

Anteriormente, había logrado ser campeón mundial en las categorías de peso ligero y peso superligero.

Ahora, el boxeador estadounidense también ha obtenido el estatus de campeón mundial en peso wélter ha alcanzado este estatus.

De este modo, López ha conquistado un cinturón de campeón mundial en una tercera categoría de peso a lo largo de su carrera.

Para López, esta victoria no es solo un triunfo más sobre Romero, sino un resultado histórico que lo convierte en campeón mundial en tres categorías de peso.

2. Romero pierde su cinturón de campeón

Para Rolando «Rolli» Romero, quien subió al ring como poseedor del cinturón de la WBA, la velada en Las Vegas terminó con un resultado desafortunado.

Debía defender su cinturón contra su compatriota Teofimo López.

Sin embargo, tras la decisión final de los jueces, el título de campeón pasó a manos de López.

Así, Romero no pudo mantener su estatus de campeón de la WBA.

3. ¿Por qué era tan importante este combate?

Este duelo también era interesante por la rivalidad personal entre ambos boxeadores.

Romero y López se conocen bien fuera del ring. Incluso han participado juntos en sesiones de sparring anteriormente.

Antes del combate, Romero había hecho declaraciones contundentes sobre olvidar la amistad una vez dentro del ring.

Pero en la pelea por el título, la última palabra la tuvo López.

4. El tercer campeonato para López

Uno de los aspectos más importantes de la carrera de Teofimo López es su capacidad para alcanzar campeonatos en diferentes categorías de peso.

Ahora, su historia como campeón ha dado un paso más:

Categoría de peso

Resultado

Peso ligero

Campeón mundial

Peso superligero

Campeón mundial

Peso wélter

Campeón mundial de la WBA

López hace historia: Romero derrotado, ¡cinturón de la WBA conquistado!

De esta forma, López obtuvo el título de campeón mundial en una tercera categoría de peso.

Conclusión

El combate estelar de la velada de boxeo profesional en Las Vegas terminó con una victoria histórica para Teofimo López.

Derrotó al actual campeón de la WBA, Rolando «Rolli» Romero, por decisión de los jueces y obtuvo el cinturón de campeón de la WBA en peso wélter.

Lo más importante es que esta victoria convierte a López en campeón mundial en una tercera categoría de peso.

Romero, por su parte, perdió su título. Ahora, los aficionados al boxeo esperan la primera defensa de López en su nueva etapa como campeón y los planes de Romero tras la derrota.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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