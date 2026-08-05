Liverpool entra en la puja por la promesa del PSG Ibrohim Mbaye

El Liverpool inglés estudia detenidamente la posibilidad de fichar al joven extremo del Paris Saint-Germain Ibrohim Mbaye. Según GiveMeSport, el futbolista de 18 años quiere dejar Francia en el mercado de verano para disfrutar de más minutos y estaría dispuesto a trasladarse a Merseyside. Goal.com informa de ello.

Según se informa, el Paris Saint-Germain planea pedir al menos 50 millones de euros por su talentoso delantero. Aunque el Liverpool todavía no ha presentado una oferta oficial, el propio jugador valora positivamente la posibilidad de fichar por la Premier League. Sin embargo, los reds no están solos en esta puja.

El Bayer Leverkusen presenta una seria competencia

El Bayer Leverkusen ya ha iniciado negociaciones directas con el club parisino por el traspaso de Ibrohim Mbaye. La buena relación entre los dirigentes de ambos clubes, Nasser Al-Khelaïfi y Fernando Carro, ofrece una ventaja al equipo alemán en las conversaciones, en las que ya habría logrado avances importantes.

Aun así, el jugador está dispuesto a estudiar todas las opciones y recibiría con agrado una oferta oficial del Liverpool. El extremo senegalés, que disputó 24 partidos en la Ligue 1 la pasada temporada y marcó 3 goles, está perdiendo minutos de juego habituales en París debido al aumento de la competencia.

Las dificultades del fichaje de Bradley Barcola

El aumento de la competencia en el Paris Saint-Germain y los nuevos fichajes previstos ponen en duda el futuro de Mbaye. Actualmente, el club parisino está cerca de fichar al delantero del Monaco Maghnes Akliouche por 50 millones de euros, lo que limitaría aún más las oportunidades del joven futbolista.

El Liverpool no solo tiene en su radar a Mbaye, sino también al extremo parisino Bradley Barcola. El club inglés está dispuesto a ofrecer 100 millones de euros por el internacional francés, que también quiere fichar por el Liverpool. Sin embargo, las negociaciones se han estancado por los enormes 170 millones de euros que exige el Paris Saint-Germain.