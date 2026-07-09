El Liverpool considera a la estrella del PSG, Bradley Barcola, como sustituto de Mohamed Salah

El club inglés Liverpool continúa su búsqueda de una nueva estrella capaz de reemplazar dignamente a su legendario delantero Mohamed Salah tras su partida. Los Reds se centran actualmente en Bradley Barcola, quien duda sobre su futuro en el Paris Saint-Germain (PSG). Según Goal.com, la situación del extremo de 23 años en París aumenta la probabilidad de un traspaso a la Premier League. Esto es lo que informa Goal.com.

Bradley Barcola participa actualmente en la Copa del Mundo con la selección de Francia. En una de las conferencias de prensa durante el torneo, destacó que no sabe qué pasará después de que termine la competición. Esto indica que el jugador ha detenido las negociaciones de renovación de contrato con la directiva del PSG y que no está plenamente satisfecho con su tiempo de juego en el club.

Competencia y obstáculos inesperados en París

Cuando Barcola dejó Lyon para ir a París en 2023, se esperaba que fuera uno de los líderes del equipo. En su primera temporada, participó en 14 goles, un resultado nada despreciable. Sin embargo, tras la salida de Kylian Mbappé, la directiva del PSG fichó a estrellas como Désiré Doué y más tarde a Khvicha Kvaratskhelia para reforzar el ataque. Esto intensificó la competencia para Bradley Barcola.

Según las estadísticas, la temporada 2024-25 fue muy exitosa para el jugador, registrando 21 goles y 21 asistencias. A pesar de ello, el entrenador Luis Enrique no lo incluyó en el once inicial en partidos importantes, especialmente en la final de la Champions League contra el Inter. En la temporada 2025-26, sus resultados disminuyeron, sumando 13 goles y 7 asistencias.

Anfield, lugar de nuevos desafíos

Para el Liverpool, Barcola es visto como el candidato ideal. Después de que Mohamed Salah terminara sus nueve años brillantes en Anfield al final de la temporada 2025-26, el equipo necesita un jugador rápido y creativo en la banda derecha. El Liverpool ya había perdido otros objetivos de transferencia ante el PSG, y ahora tiene la oportunidad de fichar a un jugador directamente de los parisinos.

Según los expertos, Barcola posee la condición física y la técnica para adaptarse rápidamente al fútbol inglés. En el PSG, a menudo fue víctima de las rotaciones, mientras que en el Liverpool se le podría garantizar ser la nueva cara del equipo y tener tiempo de juego constante. Este traspaso es crucial no solo para relanzar la carrera del jugador, sino también para mantener el potencial ofensivo del Liverpool.