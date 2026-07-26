Oportunidad para Liverpool y Arsenal: Bradley Barcola no renovará con el PSG

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Oportunidad para Liverpool y Arsenal: Bradley Barcola no renovará con el PSG

El extremo del París Saint-Germain y de la selección nacional de Francia, Bradley Barcola, se ha negado a prolongar su actual acuerdo con el club parisino. Esta inesperada decisión abre una gran oportunidad en el mercado de fichajes para varios clubes gigantes de Europa, en particular los representantes de la Premier League, Liverpool y Arsenal. El talentoso jugador de 23 años ha manifestado su intención de continuar su carrera en otro campeonato, informa Goal.com informa .

Según la información difundida por L'Équipe, Barcola ha detenido las negociaciones con la directiva del club sobre un nuevo contrato. Aunque todavía faltan dos años para que expire su vínculo actual, ya planea dejar el equipo. Esta situación deja al PSG ante una difícil elección: venderlo este verano por una gran suma o esperar a que se acerque el final de su contrato y su precio disminuya.

La rivalidad entre Liverpool y Arsenal

De acuerdo con el Daily Mail, actualmente el Liverpool lidera la carrera por fichar a Bradley Barcola. Los Reds ven en el delantero francés al sucesor ideal de la leyenda del club, Mohamed Salah. En un momento en que el futuro de la estrella egipcia sigue en el aire, se espera que la velocidad y la técnica de Barcola refuercen la línea de ataque de los Reds.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, también ha puesto en la mira a Barcola con el fin de aportar mayor variedad al juego por las bandas de su equipo. Los Gunners buscan aumentar la competencia interna y sumar velocidad en ataque. Sin embargo, el traspaso no será sencillo, ya que se espera que el PSG exija al menos 120 millones de euros por su estrella, lo que representa un compromiso financiero importante para cualquier club.

Barcola despierta interés no solo en Inglaterra, sino también en el campeonato alemán. En concreto, el Bayern Múnich sigue de cerca la situación. El Chelsea también había entrado en la pelea por el jugador, pero según los informes, el propio Barcola rechazó la opción de mudarse a Stamford Bridge, prefiriendo un equipo con un proyecto más estable.

Por su parte, la directiva del PSG ya ha comenzado a prepararse ante la posible salida del extremo. Los parisinos consideran a Yan Diomandé del RB Leipzig como el candidato ideal para reemplazarlo. Si el traspaso de Barcola se concreta, podría convertirse en una de las operaciones más caras y sonadas de este mercado de fichajes estival. De momento, el jugador centra toda su atención en sus compromisos con la selección francesa.

Bradley BarcolaPSGLiverpoolArsenalFichajes
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