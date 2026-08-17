Dietmar Hamann da ventaja al Arsenal en la carrera por Bradley Barcola

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes europeo, la situación en torno al delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola se intensifica. Dos grandes clubes de la Premier League mantienen una dura pugna por hacerse con el internacional francés. Según el exjugador Dietmar Hamann, el Arsenal cuenta con cierta ventaja sobre el Liverpool en esta carrera. Goal.com informa .

Desde la llegada de Luis Enrique, el extremo de 23 años ha vivido temporadas muy exitosas en el club parisino. Ha disputado 152 partidos con el equipo del técnico español, en los que ha marcado 39 goles y dado 37 asistencias. Su actual contrato con el club parisino se extiende hasta 2028, pero su negativa a renovarlo ha puesto en alerta a los principales equipos de Europa.

Después de que Mohamed Salah se marchara al Trabzonspor, el Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, busca un sustituto de garantías. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta también trabaja activamente para reforzar su línea ofensiva. En particular, después de no poder fichar a la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior, el club londinense centró su atención en el futbolista francés.

El precio del fichaje y las opciones de ambos clubes

La directiva del Liverpool ya ha enviado una oferta mejorada de 135 millones de euros por el jugador. Sin embargo, en una entrevista concedida a Andy’s Bet Club, el excentrocampista de la selección alemana Dietmar Hamann expuso su opinión sobre el fichaje. Según sus palabras, la decisión del jugador es muy complicada.

«El Liverpool sigue teniendo un gran atractivo gracias al ambiente de su estadio, sus aficionados y su rica historia. Pero es una pregunta que solo él debe responder», declaró el campeón de la Liga de Campeones de 2005. Hamann señala que Barcola ha jugado en los últimos años en un equipo que gana trofeos de forma constante y que ha conquistado la Liga de Campeones dos veces consecutivas.

El futuro y el proyecto deportivo

Si el jugador quiere prolongar su racha de éxitos, el Arsenal podría estar en una posición ligeramente más favorable que el Liverpool para luchar por el título la próxima temporada. Para un extremo acostumbrado a ganar regularmente el campeonato nacional y títulos internacionales con el club parisino, el proyecto deportivo del Arsenal podría resultar más atractivo.

Aun así, el experto tampoco descartó por completo las opciones del club de Merseyside. La decisión final no dependerá únicamente de los trofeos que pueda conquistar de inmediato, sino también de la visión de futuro a largo plazo de Bradley Barcola.