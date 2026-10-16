Javohir Sindarov alcanza el histórico 3er puesto en el ranking FIDE

Uzbeko Gran maestro internacional de 20 años Javohir Sindarov ha registrado el mejor resultado de su carrera en el ranking en vivo de la FIDE para ajedrez clásico, convirtiéndose en el número 3 del mundo .

Tras la inesperada derrota de uno de los favoritos, Fabiano Caruana, ante el joven Andy Woodward en el campeonato de EE. UU., el ranking de Sindarov alcanzó los 2782 puntos y entró por primera vez en su carrera en el top 3 mundial.

La cima del ranking FIDE: ¿Quiénes están por delante?

Actualmente, solo dos grandes maestros experimentados superan a Javohir Sindarov en el ranking mundial de ajedrez clásico:

1er puesto: Magnus Carlsen (Noruega) — 2823 puntos ;

2do puesto: Hikaru Nakamura (EE. UU.) — 2792 puntos ;

3er puesto: Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 2782 puntos.

Logro histórico: dos uzbekos en el Top 5

La hegemonía de la escuela de ajedrez uzbeka en el escenario mundial ha alcanzado un nuevo nivel:

Nodirbek Abdusattorov en el 5to puesto: Otro gran maestro líder de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov 2780 puntos , ocupa firmemente el 5to lugar del ranking mundial;

Éxito único en el Top 5: Así, ha ocurrido un hecho poco común en la historia del ajedrez mundial, con dos representantes de Uzbekistán situándose simultáneamente entre los cinco mejores jugadores del planeta.

Héroe de la Olimpiada de Samarcanda

Este ascenso sin precedentes de Javohir Sindarov es la continuación lógica de sus brillantes actuaciones en los torneos más importantes recientes:

Campeón olímpico: En la 46ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, el equipo nacional de Uzbekistán ganó el título y las medallas de oro en casa;

Mejor jugador del torneo: A los 20 años, Javohir asumió el liderazgo clave en la victoria del equipo y fue reconocido oficialmente al final del torneo como «Mejor jugador de la Olimpiada» y recibió el premio principal de la FIDE en la categoría masculina.

La entrada de Sindarov en el top 3 demuestra una vez más que Uzbekistán se ha convertido en una de las naciones líderes absolutas en el ajedrez internacional.