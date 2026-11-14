Bibisara Assaubayeva derrota al número 12 del mundo de ajedrez
La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva logró un resultado sensacional en el supertorneo Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 que se celebra en Budapest. Derrotó al indio Arjun Erigaisi, quien ocupa el puesto 12 en el ranking FIDE en la categoría abierta. Así lo informó Zakon.kz .
El ranking del ajedrecista indio es de 2746 puntos, mientras que el de Assaubayeva es de 2532 puntos. Sin embargo, en el partido de vuelta, Erigaisi logró tomarse la revancha. Tras dos partidas, cada rival registró una victoria.
En los encuentros del 13 de noviembre, Assaubayeva también disputó dos partidas contra la india Vaishali Rameshbabu. La ajedrecista kazaja ganó la primera partida, pero Vaishali se impuso en el encuentro de vuelta. De esta forma, Assaubayeva alcanzó los 8 puntos en su grupo.
En el grupo D, Maxime Vachier-Lagrave lidera con 12 puntos. Hans Niemann es segundo con 9 puntos y Arjun Erigaisi ocupa el tercer lugar, también con 9 puntos. Assaubayeva se sitúa en la cuarta posición con 8 puntos.
El representante de Uzbekistán Nodirbek Abdusattorov también participa en el torneo. En el grupo A, perdió una de sus dos partidas contra Jorden van Foreest y empató la segunda. Actualmente cuenta con 5 puntos.
En el grupo A, Alireza Firouzja lidera con 11 puntos. Jorden van Foreest ocupa el segundo lugar con 8 puntos.
El torneo Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 se celebra en Budapest del 10 al 20 de noviembre, con la participación de 24 de los mejores ajedrecistas del mundo.
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