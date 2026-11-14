Bibisara Assaubayeva derrota al número 12 del mundo de ajedrez

La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva logró un resultado sensacional en el supertorneo Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 que se celebra en Budapest. Derrotó al indio Arjun Erigaisi, quien ocupa el puesto 12 en el ranking FIDE en la categoría abierta. Así lo informó Zakon.kz .

El ranking del ajedrecista indio es de 2746 puntos, mientras que el de Assaubayeva es de 2532 puntos. Sin embargo, en el partido de vuelta, Erigaisi logró tomarse la revancha. Tras dos partidas, cada rival registró una victoria.

En los encuentros del 13 de noviembre, Assaubayeva también disputó dos partidas contra la india Vaishali Rameshbabu. La ajedrecista kazaja ganó la primera partida, pero Vaishali se impuso en el encuentro de vuelta. De esta forma, Assaubayeva alcanzó los 8 puntos en su grupo.