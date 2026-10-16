La Agencia de la Juventud de Uzbekistán ha expresado su postura oficial sobre el éxito mundial del gran maestro que ha abierto una nueva página en la historia del ajedrez uzbeko, Javohir Sindarov. La agencia destacó que, por primera vez, un representante de Uzbekistán ha alcanzado el tercer puesto mundial en la lista de clasificación en vivo (live) de la FIDE en ajedrez clásico.

Este resultado demuestra una vez más que el prestigio de la escuela nacional de ajedrez ha alcanzado un nivel récord a escala mundial.

¿Cómo ocurrió este ascenso histórico?

La llegada de Javohir Sindarov a este puesto se debe a un resultado importante en el ámbito internacional:

La derrota de Caruana: En el marco del campeonato nacional de EE. UU., uno de los ajedrecistas más fuertes del mundo, Fabiano Caruana, perdió ante el joven gran maestro Andy Woodward;

Puntuación de 2782 puntos: Tras este resultado, la puntuación de clasificación del joven Javohir Sindarov, de 20 años, alcanzó los 2782 puntos , asegurándole un lugar firme en el top 3 mundial;

Reconocimiento del proyecto UZCHess: La Agencia de la Juventud registró oficialmente este hecho histórico a través de su proyecto mediático especial «UZCHess» .

Los puestos altos del ranking mundial:

Actualmente, solo dos ajedrecistas legendarios superan al talento uzbeko en el ranking en vivo de ajedrez clásico:

1er puesto: Magnus Carlsen (Noruega) — 2823 puntos ;

2do puesto: Hikaru Nakamura (EE. UU.) — 2792 puntos ;

3er puesto: Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 2782 puntos.

El héroe de la Olimpiada de Samarcanda

La agencia recordó que este gran éxito es fruto de su trabajo incesante y de sus actuaciones sólidas en las competiciones:

Medalla de oro por equipos: En 2026, durante la 46ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, ganó un título histórico con el equipo nacional de Uzbekistán;

Premio principal de la FIDE: Por su destreza demostrada, fue reconocido como el «Mejor ajedrecista masculino» según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Esta victoria histórica es una gran fuente de inspiración para millones de jóvenes uzbekos y marca un nuevo paso brillante en el desarrollo del deporte nacional.