Quedan pocos días para el inicio del duelo decisivo por el título mundial de ajedrez. La FIDE ha publicado una interesante fotografía tomada en la sala de competición de Ginebra, donde aparecen el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov y la ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva. La imagen ha captado la atención en las redes sociales.

Bibisara se sentó en el lugar del campeón mundial

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto conjunta de Javokhir Sindarov y Bibisara Assaubayeva tomada en Ginebra.

En la foto, Bibisara Assaubayeva aparece sentada en la mesa de juego, ocupando el lugar donde debería estar el actual campeón mundial, Gukesh Dommaraju. Mientras tanto, Javokhir Sindarov recorre la sala de competición para familiarizarse con las condiciones. Assaubayeva inmortaliza este momento con su teléfono.