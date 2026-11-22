Bibisara ocupa el lugar de Gukesh: La FIDE publica una foto con Javokhir Sindarov
Quedan pocos días para el inicio del duelo decisivo por el título mundial de ajedrez. La FIDE ha publicado una interesante fotografía tomada en la sala de competición de Ginebra, donde aparecen el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov y la ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva. La imagen ha captado la atención en las redes sociales.
Bibisara se sentó en el lugar del campeón mundial
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto conjunta de Javokhir Sindarov y Bibisara Assaubayeva tomada en Ginebra.
En la foto, Bibisara Assaubayeva aparece sentada en la mesa de juego, ocupando el lugar donde debería estar el actual campeón mundial, Gukesh Dommaraju. Mientras tanto, Javokhir Sindarov recorre la sala de competición para familiarizarse con las condiciones. Assaubayeva inmortaliza este momento con su teléfono.
La FIDE presentó esta instantánea como una imagen inesperada y curiosa.
« ¡Una foto inesperada! Mientras Javokhir Sindarov recorre la sala de juego para inspeccionar las condiciones, Bibisara Assaubayeva captura este momento antes del duelo por el título de campeón mundial de ajedrez que se celebrará en Ginebra », señala el servicio de prensa de la organización.
Javokhir Sindarov espera un match decisivo por el campeonato mundial
Cabe recordar que el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov se enfrentará al actual campeón mundial indio, Gukesh Dommaraju, por el trono del ajedrez.
El match decisivo tendrá lugar del 24 de noviembre al 12 de diciembre en Ginebra, Suiza. Este encuentro es esperado como uno de los eventos más importantes en el mundo del ajedrez.
Para los aficionados al ajedrez de Uzbekistán, la importancia de este encuentro es aún mayor. Javokhir Sindarov defenderá el honor del país en la lucha por el título de campeón mundial. Ahora, toda la atención se centra en las partidas que decidirán el destino de la corona mundial en Ginebra.
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