Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!

·1·Deportes
Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!

¡Desde la segunda ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en Samarcanda, ha ocurrido un evento histórico que ha dejado atónita a la élite mundial del ajedrez! El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, considerado uno de los principales aspirantes al título mundial, no solo ganó su partida contra Perú, sino que creó una de las obras maestras más bellas del año. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó un análisis oficial y elogió el genial sacrificio de Sindarov. Entonces, ¿qué milagro ocurrió en la jugada 31 y por qué el oponente no tuvo más remedio que rendirse?

98% de perfección y dominio en Samarcanda

En el marco de la 2ª ronda de la Olimpiada, la selección nacional de Uzbekistán logró una victoria amplia y contundente de 3,5 a 0,5 contra Perú:

  • Cálculo impecable: Según el análisis de la FIDE, Sindarov jugó con una precisión del 98% desde el inicio de la partida hasta el golpe decisivo;

  • Renunciar a una victoria fácil: Debido a una ventaja material, una simple jugada 31...Df1 habría garantizado una victoria sencilla;

  • Una declaración contundente: Pero Sindarov eligió no solo sumar puntos, sino demostrar al mundo su fuerza como futuro aspirante al título mundial.

Segundo sacrificio de dama y red de mate

« Sindarov realizó un movimiento fantástico e inesperado con 31...Dxf7!!, sacrificando su dama por segunda vez en la partida », escribe la FIDE en su comentario oficial.

El jugador peruano Flores Quillas, al no ver la trampa detrás de la intriga, tomó la dama con 32.Dxf1. Pero ahí es donde comenzó la genialidad:

Esquema de combinación genial

Paso / Jugada

Acción

Análisis de la situación

Jugada 31

31...Dxf7!!

La dama es sacrificada abiertamente, el oponente cae en la trampa

Jugada 32

32.Dxf1 (oponente)

El gran maestro peruano acepta el sacrificio

Golpe decisivo

32...Th3!!

Sindarov lanza un contraataque aterrador con la torre

Amenaza de mate

33...h6

Se crea una posición de mate inevitable, sin escapatoria

Flores Quillas, ante una combinación geométrica tan profunda, quedó indefenso y tuvo que admitir su derrota. Esta partida de Sindarov fue declarada la más brillante de la Olimpiada.

¿Cree que Javokhir Sindarov puede ganar la medalla de oro en su tablero en la Olimpiada de Samarcanda y competir seriamente con Magnus Carlsen o Gukesh por el título mundial? ¿Cómo califica un movimiento tan genial?

Deje sus impresiones en los comentarios y comparta esta victoria histórica del ajedrez uzbeko con todos sus amigos a través de Telegram!

Javokhir SindarovSamarcanda46ª Olimpiada de AjedrezFIDEAjedrez
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!Hoy, 14:05Masterclass aterradora de 5-0 del City: ¿Cómo fue calificado el juego de Husanov?Masterclass aterradora de 5-0 del City: ¿Cómo fue calificado el juego de Husanov?Hoy, 13:55¿Real o Barcelona? Harry Kane revela todo sobre su posible traspaso a La Liga¿Real o Barcelona? Harry Kane revela todo sobre su posible traspaso a La LigaHoy, 13:48El secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperadaEl secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperadaHoy, 12:05Karolina Olgin envía un mensaje especial a Lionel MessiKarolina Olgin envía un mensaje especial a Lionel MessiHoy, 11:51Lionel Messi en una acalorada discusión con el comisionado de la MLS en el campoLionel Messi en una acalorada discusión con el comisionado de la MLS en el campoHoy, 09:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev