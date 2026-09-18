Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!

¡Desde la segunda ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en Samarcanda, ha ocurrido un evento histórico que ha dejado atónita a la élite mundial del ajedrez! El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, considerado uno de los principales aspirantes al título mundial, no solo ganó su partida contra Perú, sino que creó una de las obras maestras más bellas del año. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó un análisis oficial y elogió el genial sacrificio de Sindarov. Entonces, ¿qué milagro ocurrió en la jugada 31 y por qué el oponente no tuvo más remedio que rendirse?

98% de perfección y dominio en Samarcanda

En el marco de la 2ª ronda de la Olimpiada, la selección nacional de Uzbekistán logró una victoria amplia y contundente de 3,5 a 0,5 contra Perú:

Cálculo impecable: Según el análisis de la FIDE, Sindarov jugó con una precisión del 98% desde el inicio de la partida hasta el golpe decisivo;

Renunciar a una victoria fácil: Debido a una ventaja material, una simple jugada 31...Df1 habría garantizado una victoria sencilla;

Una declaración contundente: Pero Sindarov eligió no solo sumar puntos, sino demostrar al mundo su fuerza como futuro aspirante al título mundial.

Segundo sacrificio de dama y red de mate

« Sindarov realizó un movimiento fantástico e inesperado con 31...Dxf7!!, sacrificando su dama por segunda vez en la partida », escribe la FIDE en su comentario oficial.

El jugador peruano Flores Quillas, al no ver la trampa detrás de la intriga, tomó la dama con 32.Dxf1. Pero ahí es donde comenzó la genialidad:

Esquema de combinación genial

Paso / Jugada Acción Análisis de la situación Jugada 31 31...Dxf7!! La dama es sacrificada abiertamente, el oponente cae en la trampa Jugada 32 32.Dxf1 (oponente) El gran maestro peruano acepta el sacrificio Golpe decisivo 32...Th3!! Sindarov lanza un contraataque aterrador con la torre Amenaza de mate 33...h6 Se crea una posición de mate inevitable, sin escapatoria

Flores Quillas, ante una combinación geométrica tan profunda, quedó indefenso y tuvo que admitir su derrota. Esta partida de Sindarov fue declarada la más brillante de la Olimpiada.

¿Cree que Javokhir Sindarov puede ganar la medalla de oro en su tablero en la Olimpiada de Samarcanda y competir seriamente con Magnus Carlsen o Gukesh por el título mundial? ¿Cómo califica un movimiento tan genial?

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