El gran maestro noruego Magnus Carlsen en el torneo del campeonato mundial Total Chess, contra la ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayevano jugó una partida de ajedrez clásico durante dos días seguidos. En ambos casos, se le registró una derrota técnica. Así lo informó India Today.

En Budapest se está celebrando un torneo de prueba del campeonato mundial Total Chess, que combina ajedrez clásico, rápido y blitz. Carlsen tuvo una fase de grupos sin éxito: no pudo ganar ninguna de las 10 partidas clásicas. Como resultado, su rating en vivo cayó 21,8 puntos, situándose en 2801,2. De esta manera, el ajedrecista corre el riesgo de caer por debajo del umbral de los 2800 puntos por primera vez en casi 17 años.

En la fase de play-off del torneo, Carlsen se enfrentó a Bibisara Assaubayeva en un duelo por los puestos 17 al 20. Tras las partidas rápidas y blitz del primer día, el noruego lideraba con un marcador de 11,5 a 0,5. Por lo tanto, el resultado de la partida clásica no podía cambiar al ganador del encuentro global.