El club de Taskent « Paxtakor » aclaró una importante cuestión organizativa antes de su participación en la Liga de Campeones Élite de la AFC. De acuerdo con los requisitos de la AFC, Emilian Karas fue inscrito como entrenador principal oficial del equipo para el torneo continental.

El servicio de prensa del club de la capital difundió información oficial al respecto.

Licencia y requisitos de la AFC: ¿cuál es la razón principal del cambio?

Los requisitos de licencia para entrenadores establecidos por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para su competición de clubes más prestigiosa son muy estrictos. Por ello, «Paxtakor» se vio obligado a presentar como entrenador principal a un especialista que cuenta con la categoría de licencia necesaria para esta competición.

En su comunicado, el club señaló lo siguiente:

«Debido a los requisitos establecidos por la AFC para sus competiciones de clubes, Emilian Karas, que posee la licencia necesaria, participará en los actos oficiales como entrenador principal de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Aparecerá como entrenador principal de «Paxtakor» en las hojas de alineación, en las ruedas de prensa y en otros actos oficiales, tanto presenciales como a distancia» , señala el comunicado del club.

Un importante comienzo en el escenario internacional

Emilian Karas es considerado un técnico que ha adquirido una amplia experiencia internacional a lo largo de su carrera. Este nombramiento y esta decisión permiten a «Paxtakor» centrarse plenamente en sus enfrentamientos con los mejores clubes del continente, cumpliendo al mismo tiempo todos los requisitos del reglamento de la AFC.

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