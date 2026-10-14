¿Por qué las estrellas del boxeo kazajo vinieron a Uzbekistán?

Varios maestros del ring talentosos de Kazajistán eligieron a Uzbekistán como base de preparación antes de su campeonato nacional. Sports.kz Según el informe de, los boxeadores del país vecino participan actualmente en un campo de entrenamiento conjunto con los miembros del equipo nacional de Uzbekistán.

El entrenador principal del equipo nacional de Uzbekistán Akmal Hasanov reveló los detalles de este campamento internacional y la visita de los atletas hermanos.

« La razón es simple: aquí hay verdaderos maestros en su trabajo »

Los atletas kazajos explicaron las razones principales para elegir Taskent para su preparación de la siguiente manera:

Sparring partners fuertes: « Nuestros hermanos kazajos están actualmente en Uzbekistán. Se están preparando aquí para su campeonato nacional. La razón es muy simple: en Uzbekistán , hay suficientes oponentes de sparring fuertes, entrenadores experimentados y verdaderos maestros en su trabajo », dice el informe;

La escuela de Akmal Hasanov: El proceso de entrenamiento está dirigido directamente por el entrenador principal del equipo nacional de Uzbekistán, Akmal Hasanov;

Alta exigencia: La gran experiencia, las instrucciones precisas y la estricta exigencia de Hasanov son claramente visibles en cada minuto del proceso conjunto.

Programa especial de 14 días: desde las cumbres de Taskent hasta Yangiabad

El plan del campamento internacional se lleva a cabo en dos etapas basado en un programa bien elaborado:

Duración y continuidad: El campamento de entrenamiento conjunto está previsto para 14 días y del 5 al 18 de octubre se llevará a cabo en los campos de Uzbekistán;

Primera etapa: La primera parte de los entrenamientos se realizó en la base del Colegio Republicano de Reservas Olímpicas en la capital, Taskent;

Sparrings intensivos en la base de montaña: Para la etapa de sparring más difícil, intensiva y decisiva de la preparación, los boxeadores fueron trasladados a la famosa base deportiva de alta montaña de Yangiabad.

Grandes peleas esperan en Taraz

Después de este campamento, los maestros del ring kazajos se dirigirán directamente a su campeonato nacional:

Fecha de la competencia: Campeonato de Boxeo de Kazajistán 2026 del 29 de octubre al 6 de noviembre se llevará a cabo durante ese período;

Ciudad anfitriona: La ciudad de Taraz será la sede de este campeonato nacional.

Dichos campamentos en cooperación con la escuela de boxeo uzbeka, líder mundial, son de vital importancia para que los atletas de ambos países intercambien experiencias y alcancen una forma física óptima.