Revolución en el fútbol asiático: la Liga de Naciones sustituirá a las eliminatorias de la Copa Mundial y la Copa Asiática

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Revolución en el fútbol asiático: la Liga de Naciones sustituirá a las eliminatorias de la Copa Mundial y la Copa Asiática

Se espera un cambio histórico en el sistema de competiciones internacionales para las selecciones nacionales del continente asiático en los próximos años. Según informa el prestigioso medio ESPN la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) planea introducir oficialmente a partir de 2030 un nuevo torneo que tendrá un impacto directo en las fases de clasificación tradicionales de la Copa Mundial y la Copa Asiática: la Liga de Naciones de la AFC.

Este proyecto, propuesto por primera vez en diciembre pasado, tiene como objetivo reducir drásticamente los partidos amistosos en el continente para formar un torneo altamente competitivo y estratégico. La competición se celebrará cada dos años y los equipos se dividirán en tres divisiones (niveles):

  • Nivel 1 (élite): 18 equipos;

  • Nivel 2: 18 equipos;

  • Nivel 3: 11 equipos.

También se implementará un sistema de ascensos y descensos entre divisiones. Los ocho mejores equipos del nivel superior competirán en play-offs por el trofeo de la Liga de Naciones.

¿Cómo se distribuirán las plazas para la Copa Mundial?

Los primeros partidos de la Liga de Naciones relacionados con el Mundial están previstos para 2032/2033 . A través de esta competición, las plazas para la Copa Mundial se asignarán bajo el siguiente formato:

  • Cuotas directas: Los equipos que ocupen los puestos 1 al 6 en el primer nivel (élite) obtendrán la clasificación directa para la Copa Mundial;

  • Oportunidad de play-off: Las selecciones nacionales clasificadas entre los puestos 7 y 10 competirán entre sí en una fase de play-off por las 2 plazas restantes asignadas al continente;

  • Repesca intercontinental: El equipo que ocupe el tercer lugar en los play-offs accederá a los partidos de repesca intercontinental.

La Copa Asiática podría trasladarse a 2032: inicio en 2030

La primera competición bajo este nuevo formato comenzará en 2030 vinculada directamente a la Copa Asiática:

  • Camino al campeonato continental: En este torneo, los 18 equipos del nivel 1 y los seis mejores del nivel 2 clasificarán directamente a la fase final de la Copa Asiática;

  • Cambio de calendario: Con el fin de adaptar este nuevo sistema y el mecanismo de clasificación, se propone trasladar la próxima Copa Asiática de 2031 a 2032.

Torneo piloto en 2028: ¿cómo se seleccionarán los equipos?

Antes de pasar completamente al nuevo sistema, la AFC planea organizar un torneo piloto en 2028/2029 para probar todos los mecanismos en la práctica.

Los resultados y puntos de ranking obtenidos en este torneo de prueba servirán como criterio principal para distribuir a los equipos por niveles (primera, segunda y tercera ligas) en la primera Liga de Naciones de la AFC que comenzará oficialmente en 2030. Esta reforma creará un entorno totalmente nuevo y exigente para la selección nacional de Uzbekistán y otros líderes de la región para clasificar a los torneos internacionales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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