En Uzbekistán, con el fin de conocer las reformas a gran escala implementadas en el ámbito del fútbol, los proyectos de infraestructura moderna y llevar la cooperación futura a un nuevo nivel, el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) Jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa y su delegación de alto nivel mantuvieron una reunión oficial en Taskent.

En este encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Fútbol, participaron el presidente de la UFA Bahodir Qurbonov, el ministro de Deportes Adham Ikramov, el primer vicepresidente de la UFA Ravshan Irmatov y representantes de la dirección de la AFC.

Atención estatal y logros históricos en el fútbol

Durante la reunión, se destacó que las relaciones entre Uzbekistán y la organización continental de fútbol han alcanzado un nuevo nivel en los últimos años:

Apoyo a nivel de política de Estado: Se señaló que las decisiones e iniciativas históricas tomadas por el jefe de nuestro Estado para desarrollar el fútbol son el factor principal para popularizar el deporte rey en nuestro país y elevar la infraestructura a los estándares internacionales;

Clasificación al Mundial y fiesta nacional: El fútbol en Uzbekistán se ha convertido en un movimiento nacional, y la clasificación de nuestra selección nacional para la Copa Mundial fue reconocida como una fiesta histórica inolvidable y un motivo de orgullo para todo nuestro pueblo.

«Uzbekistán es el socio más fiable y cercano de la AFC»

El jefe de la AFC, el Jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, elogió la infraestructura deportiva y el potencial organizativo de nuestro país:

Competiciones de alto nivel: El líder del fútbol continental destacó que Uzbekistán ha demostrado ser un anfitrión fiable al organizar impecablemente prestigiosos campeonatos asiáticos juveniles y femeninos en los últimos años;

Sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: El presidente de la AFC expresó su plena confianza en que la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA , que se organizará conjuntamente el próximo año en los campos de Uzbekistán y Azerbaiyán, también se llevará a cabo bajo los más altos estándares internacionales;

Proyectos futuros: Las partes acordaron apoyar el fútbol infantil y juvenil, mejorar la cualificación de los especialistas locales y ejecutar nuevos proyectos estratégicos conjuntos.

Esta reunión demostró una vez más que Uzbekistán se está convirtiendo en uno de los centros influyentes no solo en el continente, sino también en el mapa mundial del fútbol.