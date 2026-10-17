Las negociaciones entre Conte y el MU se reactivan: las 3 exigencias estrictas del entrenador

En la Premier League, sumido en una crisis profunda, el club Manchester United» es el centro de rumores sobre un cambio importante en la dirección técnica. TEAMtalk Según información exclusiva del medio Antonio Contelos representantes del famoso técnico italiano han restablecido oficialmente los contactos con la directiva de los «Red Devils».

Agente libre desde su salida del Napoli al final de la temporada pasada, el experimentado entrenador está dispuesto a asumir el cargo en Old Trafford de inmediato, a pesar de estar a mitad de temporada.

«Un equipo con gran historia»: las ambiciones y exigencias de Conte

En una entrevista reciente, Antonio Conte expresó abiertamente su deseo de dirigir un club con una gran historia y con la ambición de volver a la cima:

Inicio a mitad de temporada: El entrenador está listo para tomar las riendas del equipo en esta situación difícil sin esperar al receso invernal;

3 exigencias de fichajes en invierno: La condición principal del italiano es clara: si es contratado, la directiva del club debe fichar obligatoriamente a tres jugadores de alto nivel durante el mercado de invierno;

La elección de la directiva de INEOS: Cabe recordar que en el verano de 2026, Conte ya mostró interés en llegar al MU, pero en aquel momento, los propietarios del club, el grupo INEOS, prefirieron seguir confiando en Michael Carrick.

El mal comienzo del Manchester United: derrotas en todos los frentes

Los resultados de los mancunianos este año obligan a la directiva a tomar medidas drásticas:

Puntos perdidos en la Premier League: El equipo solo ha sumado 6 puntos en las primeras 6 jornadas de liga, acercándose a la parte baja de la tabla;

Eliminación temprana en la Copa de la Liga: El equipo se despidió de la competición nacional tras perder contra el Brighton;

Golpe en Europa: En la Champions League, la derrota ante el Atlético de Madrid ha tensado aún más la situación.

La llegada del exigente Antonio Conte, campeón con Juventus, Chelsea e Inter, se considera la única salvación para recuperar la disciplina y el espíritu ganador en el equipo.