¿Guardiola a Italia? Un gran punto de inflexión para la «Azzurra»

·50·Deportes
¿Guardiola a Italia? Un gran punto de inflexión para la «Azzurra»

Tras no clasificar a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, la selección de Italia ha entrado en un periodo de reconstrucción profunda. Ahora, uno de los nombres más sonados para el puesto de seleccionador es el de Pep Guardiola.

Tres grandes nombres en la lista de la FIGC

Según informa La Gazzetta dello Sport, la Federación Italiana de Fútbol ha elaborado una lista corta para el puesto de entrenador. En ella figuran Pep Guardiola, Roberto Mancini y Antonio Conte.

Mancini es bien conocido como el técnico que llevó a Italia a ganar la Euro 2020. Conte, por su parte, dirigió a la «Azzurra» entre 2014 y 2016. Sin embargo, según los informes, la dirección de la federación aún no los ve como los favoritos principales.

La opción de Guardiola es la mayor intriga, ya que lo ha ganado casi todo a nivel de clubes, pero nunca ha dirigido a una selección nacional.

La crisis en Italia es seria

Los últimos años han sido difíciles para la selección italiana. El equipo no logró clasificarse para la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Tras este resultado, comenzaron los cambios administrativos en la federación. Gennaro Gattuso dejó el cargo de entrenador. También se informó que el jefe de la delegación nacional, Gianluigi Buffon, y el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, dejaron sus puestos.

En esta nueva etapa, Paolo Maldini fue nombrado director técnico de la Federación Italiana de Fútbol. Una de sus tareas más importantes es encontrar un nuevo seleccionador para el equipo nacional.

¿Por qué Guardiola?

Guardiola se convirtió en uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno durante su paso por el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City.

Sus equipos se distinguen por el control del balón, la presión alta, el juego de posición y la gestión de los detalles más pequeños del partido.

Para Italia, la elección de un técnico así podría significar un gran cambio de paradigma. La «Azzurra» es históricamente famosa por su disciplina táctica y cultura defensiva. Guardiola podría añadir a esa base un modelo nuevo, ofensivo y basado en la posesión.

También existen las opciones de Mancini y Conte

Roberto Mancini es un nombre familiar y emocional para Italia. Es el entrenador que hizo campeona de Europa a la «Azzurra».

Antonio Conte es conocido por su disciplina férrea, carácter fuerte y fútbol físico. Conoce bien el entorno de la selección y es considerado uno de los especialistas capaces de estructurar al equipo en poco tiempo.

Candidato

Ventaja principal

Pep Guardiola

nueva filosofía futbolística y prestigio global

Roberto Mancini

victoria en la Euro 2020 y conocimiento del entorno italiano

Antonio Conte

disciplina, carácter y estilo orientado a resultados rápidos

Sin embargo, en la situación actual, Italia no solo necesita un buen entrenador, sino un líder capaz de reconstruir el sistema. Por eso, el nombre de Guardiola podría verse no como una «fantasía», sino como una señal de gran estrategia.

La cuestión financiera no será fácil

Contratar a Guardiola no es sencillo. Es considerado uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Según algunas fuentes, sus exigencias salariales podrían ser un obstáculo serio para la FIGC. Incluso se especula con que clubes de la Serie A podrían ayudar a cubrir su salario.

Es decir, aquí no solo juega el deporte, sino también la arquitectura financiera. Querer a Guardiola es una cosa, traerlo es otro nivel completamente distinto.

¿Qué tipo de entrenador necesita Italia?

La selección italiana no está solo en una etapa de cambio de entrenador. El equipo necesita una idea nueva, una nueva confianza y un camino claro hacia el futuro.

Perderse tres Copas del Mundo consecutivas es un golpe muy duro para una nación futbolística como Italia. Este resultado demuestra que el problema no es solo un entrenador, sino todo el sistema.

Si Guardiola llega, no solo elegirá la plantilla. Podría influir en la dirección futura del fútbol italiano.

Aún no hay una decisión oficial

Punto importante: no hay un anuncio oficial sobre la designación de Guardiola como seleccionador de Italia. Por ahora, solo se menciona como uno de los candidatos.

La FIGC se enfrenta a una gran elección: ¿confiar en un entrenador conocido que entiende el entorno nacional o abrir la puerta a una filosofía futbolística totalmente nueva?

¿La pregunta principal ahora es: se atreverá Italia a comenzar una nueva era con Guardiola o volverá a su camino conocido?

Pep GuardiolaItaliaManchester CityBarcelonaBayern de Múnich
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Messi sigue en la cima: gran cambio en el ranking del Mundial 2026Messi sigue en la cima: gran cambio en el ranking del Mundial 2026Hoy, 22:24El Chelsea ha decidido vender a Alejandro Garnacho: Xabi Alonso habla sobre el jugadorEl Chelsea ha decidido vender a Alejandro Garnacho: Xabi Alonso habla sobre el jugadorHoy, 21:30El Barcelona se niega a renovar a Ferran Torres: el motivo es financieroEl Barcelona se niega a renovar a Ferran Torres: el motivo es financieroHoy, 20:16Alivio inesperado en los fichajes de la Superliga: se duplican las restriccionesAlivio inesperado en los fichajes de la Superliga: se duplican las restriccionesHoy, 20:10Tragedia tras el Mundial 2026: una estrella de 25 años fallece inesperadamenteTragedia tras el Mundial 2026: una estrella de 25 años fallece inesperadamenteHoy, 19:51Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»Hoy, 19:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol