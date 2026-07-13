¿Guardiola a Italia? Un gran punto de inflexión para la «Azzurra»

Tras no clasificar a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, la selección de Italia ha entrado en un periodo de reconstrucción profunda. Ahora, uno de los nombres más sonados para el puesto de seleccionador es el de Pep Guardiola.

Tres grandes nombres en la lista de la FIGC

Según informa La Gazzetta dello Sport, la Federación Italiana de Fútbol ha elaborado una lista corta para el puesto de entrenador. En ella figuran Pep Guardiola, Roberto Mancini y Antonio Conte.

Mancini es bien conocido como el técnico que llevó a Italia a ganar la Euro 2020. Conte, por su parte, dirigió a la «Azzurra» entre 2014 y 2016. Sin embargo, según los informes, la dirección de la federación aún no los ve como los favoritos principales.

La opción de Guardiola es la mayor intriga, ya que lo ha ganado casi todo a nivel de clubes, pero nunca ha dirigido a una selección nacional.

La crisis en Italia es seria

Los últimos años han sido difíciles para la selección italiana. El equipo no logró clasificarse para la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Tras este resultado, comenzaron los cambios administrativos en la federación. Gennaro Gattuso dejó el cargo de entrenador. También se informó que el jefe de la delegación nacional, Gianluigi Buffon, y el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, dejaron sus puestos.

En esta nueva etapa, Paolo Maldini fue nombrado director técnico de la Federación Italiana de Fútbol. Una de sus tareas más importantes es encontrar un nuevo seleccionador para el equipo nacional.

¿Por qué Guardiola?

Guardiola se convirtió en uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno durante su paso por el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City.

Sus equipos se distinguen por el control del balón, la presión alta, el juego de posición y la gestión de los detalles más pequeños del partido.

Para Italia, la elección de un técnico así podría significar un gran cambio de paradigma. La «Azzurra» es históricamente famosa por su disciplina táctica y cultura defensiva. Guardiola podría añadir a esa base un modelo nuevo, ofensivo y basado en la posesión.

También existen las opciones de Mancini y Conte

Roberto Mancini es un nombre familiar y emocional para Italia. Es el entrenador que hizo campeona de Europa a la «Azzurra».

Antonio Conte es conocido por su disciplina férrea, carácter fuerte y fútbol físico. Conoce bien el entorno de la selección y es considerado uno de los especialistas capaces de estructurar al equipo en poco tiempo.

Candidato Ventaja principal Pep Guardiola nueva filosofía futbolística y prestigio global Roberto Mancini victoria en la Euro 2020 y conocimiento del entorno italiano Antonio Conte disciplina, carácter y estilo orientado a resultados rápidos

Sin embargo, en la situación actual, Italia no solo necesita un buen entrenador, sino un líder capaz de reconstruir el sistema. Por eso, el nombre de Guardiola podría verse no como una «fantasía», sino como una señal de gran estrategia.

La cuestión financiera no será fácil

Contratar a Guardiola no es sencillo. Es considerado uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Según algunas fuentes, sus exigencias salariales podrían ser un obstáculo serio para la FIGC. Incluso se especula con que clubes de la Serie A podrían ayudar a cubrir su salario.

Es decir, aquí no solo juega el deporte, sino también la arquitectura financiera. Querer a Guardiola es una cosa, traerlo es otro nivel completamente distinto.

¿Qué tipo de entrenador necesita Italia?

La selección italiana no está solo en una etapa de cambio de entrenador. El equipo necesita una idea nueva, una nueva confianza y un camino claro hacia el futuro.

Perderse tres Copas del Mundo consecutivas es un golpe muy duro para una nación futbolística como Italia. Este resultado demuestra que el problema no es solo un entrenador, sino todo el sistema.

Si Guardiola llega, no solo elegirá la plantilla. Podría influir en la dirección futura del fútbol italiano.

Aún no hay una decisión oficial

Punto importante: no hay un anuncio oficial sobre la designación de Guardiola como seleccionador de Italia. Por ahora, solo se menciona como uno de los candidatos.

La FIGC se enfrenta a una gran elección: ¿confiar en un entrenador conocido que entiende el entorno nacional o abrir la puerta a una filosofía futbolística totalmente nueva?

¿La pregunta principal ahora es: se atreverá Italia a comenzar una nueva era con Guardiola o volverá a su camino conocido?