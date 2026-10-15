¿Antonio Conte llega a Old Trafford?: Michael Carrick al borde de la destitución

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¿Antonio Conte llega a Old Trafford?: Michael Carrick al borde de la destitución

En el Manchester United , podría haber otro cambio de entrenador. Según el reconocido periodista italiano Daniele Longo, el famoso técnico italiano Antonio Conte es visto como el principal candidato para ocupar el lugar de Michael Carrick en Old Trafford.

Los recientes resultados y el rendimiento insatisfactorio de los mancunianos obligan a la directiva a tomar medidas drásticas. Si Carrick no logra mejorar la situación pronto, su despido parece inevitable.

La exclusiva de Longo: Conte listo para volver a Inglaterra

Según la información difundida por el periodista italiano, las negociaciones y el deseo del entrenador son los siguientes:

  • El interés de Conte: El técnico italiano de 57 años desea personalmente tomar las riendas del Manchester United;

  • Un nuevo reto en la Premier League: El entrenador, bien familiarizado con el ambiente de la Premier League inglesa, ha manifestado su disposición para probarse de nuevo en el fútbol británico y sacar a un club grande de la crisis;

  • Estatus actual: Tras despedirse del Napoli italiano el verano pasado, Conte se encuentra actualmente como agente libre evaluando ofertas. Anteriormente ganó el título de la Premier League con el Chelsea y también dirigió al Tottenham.

El puesto de Carrick tambalea: el golpe del Atlético

Los rumores de destitución en torno a Michael Carrick en la Champions Leaguese intensificaron tras el reciente fracaso:

  • Derrota en Madrid: En la Champions League, el Manchester United cayó ante el Atlético de Madrid por dos goles a cero, 0-2 ;

  • Última oportunidad: El juego poco convincente del equipo aumenta el descontento de la directiva y los aficionados. Los dueños del club han dado una última oportunidad al técnico inglés para mejorar los resultados, pero si la situación no cambia, se espera un nombramiento en los próximos días.

Si se confirma la llegada de Conte al Manchester United, la etapa del exigente técnico italiano en Old Trafford será sin duda uno de los eventos más sonados de la actual temporada de la Premier League.

Manchester UnitedAntonio ConteMichael CarrickOld TraffordPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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