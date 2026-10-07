Los 10 talentos de la Premier League cuya valor de mercado se ha disparado

Uno de los portales más influyentes del mercado futbolístico mundial, Transfermarkt , ha actualizado los valores de mercado de los jugadores que militan en la Premier League. Según los últimos resultados, se ha elaborado un ranking especial de los 10 futbolistas que han registrado el mayor crecimiento financiero en el campeonato.

La cima de la lista está ocupada por los representantes estrella de Manchester City. Dos líderes del equipo, el centrocampista argentino Enzo Fernández y el mediapunta francés Rayan Cherki, han superado con creces la barrera de los 100 millones de euros.

Las estrellas de Manchester Cityy Chelsea dominan el podio

Los puestos más valiosos del ranking corresponden a jugadores que aspiran a la élite del fútbol mundial:

Enzo Fernández — el líder absoluto: Como director de orquesta en el centro del campo deManchester City, ha elevado su valor a 120 millones de euros , consolidándose entre los jugadores más caros de la Premier League;

El salto fulgurante de Rayan Cherki: Siendo objetivo de los grandes clubes esta temporada y mostrando un juego brillante, el valor del mediapunta francés ha sido estimado en 110 millones de euros ;

Joao Pedro entre los «centenarios»: Gracias a la regularidad mostrada por el delantero del Chelsea, Joao Pedro, su valor de mercado ha subido a 100 millones de euros .

Explosión de jóvenes talentos: El futuro de Arsenal, Liverpool y Tottenham

El resto de la lista incluye a los jóvenes talentos emergentes de la Premier League y a los nuevos líderes de los equipos:

Los activos de 70 millones de Tottenham y Bournemouth: Matheus Fernandes (Tottenham) y Alex Scott (Bournemouth) completan el top 5 con un valor de 70 millones de euros cada uno;

La joven academia del Arsenal: Dos jóvenes talentos de los «Gunners» — Myles Lewis-Skelly ( 65 millones de euros ) y Max Dowman ( 50 millones de euros ) entran en el top 10;

Reconocimiento de nuevos nombres: El delantero del Newcastle, Matias Fernandez-Pardo, ha sido valorado en 55 millones de euros, mientras que la nueva esperanza del Liverpool, Rio Ngumoha, e Ibraim Mbaye del Aston Villa han sido tasados en 50 millones de euros .

Los 10 jugadores de la Premier League que más se han revalorizado según Transfermarkt:

Enzo Fernández (Manchester City) — 120 millones de euros Rayan Cherki (Manchester City) — 110 millones de euros Joao Pedro (Chelsea) — 100 millones de euros Matheus Fernandes (Tottenham) — 70 millones de euros Alex Scott (Bournemouth) — 70 millones de euros Myles Lewis-Skelly (Arsenal) — 65 millones de euros Matias Fernandez-Pardo (Newcastle) — 55 millones de euros Max Dowman (Arsenal) — 50 millones de euros Rio Ngumoha (Liverpool) — 50 millones de euros Ibraim Mbaye (Aston Villa) — 50 millones de euros

Según los expertos, este aumento tan drástico en los precios no solo cambia las estadísticas personales de los jugadores, sino también las estrategias de los grandes clubes de la Premier League para los próximos mercados de fichajes.