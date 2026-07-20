¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?

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¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?

Durante la celebración del título de España en la Copa del Mundo 2026, se vivió un momento más conmovedor que la propia victoria en el campo. Uno de los héroes de la final, Nico Williams, no se quedó con su medalla de oro: se la entregó a su madre, Maria Arthur, quien estaba en la grada.

Más tarde, el jugador reveló que esta decisión se debió al difícil pasado de su familia y al arduo camino que recorrió su madre para llegar a España.

Dio la asistencia decisiva en la final

España se enfrentó a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 y ganó 1-0 tras la prórroga.

Nico Williams entró al campo en la segunda parte. En el minuto 106 de la prórroga, le Ferran Torresdio una asistencia de gol.

El remate de Torres fue el único gol de la final, otorgando a España su segundo título mundial.

Williams le puso la medalla al cuello a su madre

Tras la ceremonia de entrega de premios, los jugadores españoles celebraron el título con los aficionados. En ese momento, Nico se dirigió a la grada y encontró a su madre.

El jugador entregó la medalla de oro ganada por el título mundial a Maria Arthur. Este momento se convirtió en uno de los más emotivos de las celebraciones.

Williams explicó más tarde por qué no se quedó con la medalla:

« Soy rápido, pero no más que mi madre. Ella huyó de la muerte cruzando el desierto del Sahara para llegar desde Ghana a España. Le di mi medalla de campeón porque ella la merecía más que yo ».

La familia llegó a España tras un duro camino

La familia Williams dejó Ghana en 1993 en busca de una vida mejor. Cruzaron parte del Sahara antes de establecerse en España.

No fue una migración sencilla. La familia enfrentó un camino peligroso, un futuro incierto y grandes dificultades.

Años después, el hijo de esa familia dio la asistencia del gol decisivo en la final de la Copa del Mundo y se proclamó campeón con España.

Más que una medalla de campeón

Para Nico Williams, la medalla de oro no fue solo un logro personal. Se convirtió en un símbolo del coraje de su madre, la paciencia de su familia y su lucha por construir una nueva vida.

El jugador participó en la jugada que dio la victoria a su equipo. Pero, según él, el camino hacia este éxito comenzó mucho antes, cuando su madre partió de Ghana hacia España.

Por eso le entregó la medalla a quien considera su verdadera dueña.

España levantó la copa y Nico honró a su madre

La final del Mundial 2026 quedó en la historia por el título de España y el gol de Ferran Torres. Sin embargo, una de las escenas más memorables fue cuando Nico Williams se acercó a su madre.

En el campo superó a sus rivales con su velocidad. Tras la final, mostró al mundo entero el coraje que hay detrás de su éxito.

Nico Williams recibió la medalla de campeón, pero su mayor victoria fue reconocer el trabajo y sacrificio de su madre ante todo el mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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