¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?

La selección española ha llegado a la final de la Copa del Mundo tras una pausa de 16 años. Sin embargo, Vicente del Bosque, quien llevó al país a su primer título mundial en 2010, se negó a comparar a la generación actual con su equipo campeón.

Según el exseleccionador, la mayor ventaja de la España de Luis de la Fuente no reside solo en el once inicial. El equipo cuenta con casi 26 jugadores capaces de saltar al campo y cambiar el destino del partido.

«La grandeza del equipo actual es que son 26»

Del Bosque subrayó que no sería justo comparar directamente a la generación española de 2010 con la actual.

«No puedo comparar a mi equipo con este. Ahora hay 26 jugadores en la plantilla y casi todos están listos para jugar».

La plantilla de España para el Mundial 2026 está compuesta realmente por 26 futbolistas. Del Bosque considera que la fuerza principal del equipo actual radica en su amplia selección y en la variedad de soluciones tácticas.

Esta situación permite a de la Fuente cambiar el estilo durante el juego, sustituir a un jugador cansado por un compañero de nivel similar y elegir un nuevo plan según el rival.

Yamal y Williams aún no han llegado a su punto máximo

El exentrenador destacó que los extremos titulares de España, Lamine Yamal y Nico Williams, llegaron al Mundial tras superar lesiones.

A pesar de ello, ambos jugadores han rendido a un gran nivel en el torneo.

«Aunque Lamine Yamal y Nico Williams aún no han alcanzado su mejor forma física, están jugando a un nivel muy alto», dijo Del Bosque.

Debido a las lesiones, España no pudo aprovechar la mejor versión de sus extremos desde el inicio del torneo. Según Del Bosque, el hecho de que el equipo siga obteniendo resultados demuestra aún más la fuerza de la plantilla.

El papel invisible de Oyarzabal

Del Bosque destacó a Mikel Oyarzabal como uno de los jugadores más importantes de la España actual.

«Oyarzabal se mueve muy bien entre líneas y también es fiable frente a la portería».

El delantero no siempre espera en el área como un delantero centro clásico. Retrocede para conectar con el mediocampo, arrastra a los defensas y abre espacios para Yamal, Dani Olmo o Álex Baena.

El exentrenador también valoró positivamente la contribución de Baena al once inicial. Esto demuestra que España no depende de una o dos estrellas.

En la final de 2010, un solo gol fue suficiente

La España dirigida por Del Bosque derrotó a los Países Bajos por 1-0 en la final de la Copa del Mundo 2010.

El marcador no se abrió en el tiempo reglamentario, y en los últimos minutos de la prórroga, Andrés Iniesta marcó el gol decisivo. De esta forma, España se convirtió en campeona del mundo por primera vez en su historia.

Aquel equipo pasó a la historia con jugadores como Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos y David Villa. La generación actual, con otro estilo y nuevos héroes, se acerca a la segunda estrella.

A España le espera ahora la mayor prueba

En la final del Mundial 2026, España se enfrentará a la actual campeona del mundo, Argentina. El encuentro se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y comenzará a las 00:00 (hora de Taskent) de la noche del 20 de julio.

El equipo de 2010 escribió su historia con un solo disparo de Iniesta. Ahora, Yamal, Oyarzabal, Baena y sus compañeros tienen la oportunidad de añadir una nueva página al fútbol español.

Del Bosque no comparó a las dos generaciones. Pero de sus palabras queda claro una cosa: la España actual tiene una plantilla lo suficientemente fuerte y amplia como para ganar el segundo campeonato mundial.