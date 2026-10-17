El Pakhtakor pierde el liderato tras empatar en el campo del Navbahor

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El Pakhtakor pierde el liderato tras empatar en el campo del Navbahor

El enfrentamiento más esperado de la 24ª jornada de la Superliga de Uzbekistán tuvo lugar en Namangan. El equipo local, Navbahor recibió al club de Taskent, Pakhtakor que lucha por el campeonato. En un estadio lleno, el intenso partido terminó con un empate 1-1.

Este resultado afecta seriamente la carrera por el título: el club de Taskent pierde 2 puntos cruciales y no pudo evitar que el Neftchi de Ferganá (55 puntos) se mantenga en la cima.

El marcador en el primer tiempo y el drama de la segunda mitad

El encuentro comenzó con gran intensidad desde los primeros minutos:

  • El gol de Tahsin: Cerca del final del primer tiempo, en el minuto 43, el defensa de los «Leones» Zaid Tahsin abrió el marcador, adelantando a los visitantes;

  • Penalti fallado: En la segunda parte, los de Namangan buscaron el empate y obtuvieron un penalti en el minuto 55. Sin embargo, Ruslanbek Jiyanov no pudo convertirlo;

  • La respuesta de Hamraliyev: Sin bajar la presión, los «Halcones» lograron su objetivo: en el minuto 84, Muhammadqodir Hamraliyev batió la portería rival para establecer el 1-1 definitivo.

Ficha del partido:

Superliga. 24ª jornada

Navbahor — Pakhtakor 1-1

Goles: Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).

Penalti fallado: Ruslanbek Jiyanov (55).

  • Navbahor: 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.

  • Pakhtakor: 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).

Tabla de posiciones: El destino del oro sigue abierto

La situación tras la 24ª jornada garantiza un final de temporada emocionante en la Superliga:

  • Neftchi como líder solitario: Tras su victoria por 4-2 en Kokand, el equipo de Ferganá lidera la tabla con 55 puntos;

  • Pakhtakor como perseguidor: Debido al empate, los «Leones» suman 53 puntos y se mantienen en el 2º lugar;

  • Navbahor en puestos de honor: El club de Namangan ocupa firmemente la 3ª posición con 46 puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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