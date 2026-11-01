Temur Kapadze habló sobre la victoria en el derbi, los fichajes y los problemas de calendario

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Temur Kapadze habló sobre la victoria en el derbi, los fichajes y los problemas de calendario

Tras derrotar al «Andijon» por 1-0 en el derbi del valle de Ferganá, correspondiente a la Superliga de Uzbekistán, el «Navbahor» consolidó su 3.ª posición en la tabla. Al finalizar el encuentro, el entrenador principal de los de Namangan, Temur Kapadze participó en la rueda de prensa y ofreció su opinión detallada sobre las impresiones del intenso partido, el cariño de la afición, los planes de fichajes para la próxima temporada y los graves problemas de calendario que enfrentan los clubes.

«Ganarse la confianza de los aficionados en Namangan es una gran felicidad»

El técnico felicitó primero a los miembros del equipo y a los aficionados por la importante victoria, y se refirió al ambiente único en el estadio:

«Felicito a todo el equipo del “Navbahor” y a nuestros maravillosos aficionados por la victoria. Sabíamos que el derbi siempre sería difícil y tenso. Tuvimos la oportunidad de marcar antes y cerrar el partido, pero lo más importante es que conseguimos los 3 puntos.

Escuchar a los aficionados corear mi nombre en Namangan es, sin duda, muy agradable. La profesión de entrenador es así: si ganas, te elevan a lo más alto, si pierdes… Que cada entrenador tenga la suerte de hacer felices a los aficionados de esta manera. Nosotros también intentamos responderles con nuestro trabajo dedicado en el campo».

¿Llegarán nuevos jugadores del «Andijon»? Planes para la próxima temporada

Sobre el refuerzo de la plantilla para el próximo año y los movimientos en el mercado de fichajes, Kapadze reveló lo siguiente:

  • El trabajo ya ha comenzado: Los contratos de algunos jugadores están terminando, alguien podría irse, por lo que se está trabajando en los planes para la próxima temporada;

  • Candidatos del «Andijon»: «En el “Andijon” realmente hay jugadores muy buenos y talentosos. Observamos a algunos de ellos desde el principio de la temporada y se ha formado una lista de posibles candidatos. Cuando llegue el momento tomaremos una decisión, porque cada equipo fuerte necesita jugadores de calidad».

La lucha en dos frentes y el «dolor de cabeza» que supone la selección nacional

El «Navbahor» no solo lucha por las medallas de la Superliga, sino también por la Copa de Uzbekistán hasta el final. Sin embargo, el especialista expresó una seria preocupación por el apretado calendario que se avecina:

  • Objetivo máximo: «Jugaremos hasta el final en ambas competiciones. No tendremos elección, saldremos a cada partido con el objetivo máximo de ganar»;

  • Inconvenientes del calendario y fatiga: «Un aspecto importante que nos preocupa es el calendario de la selección nacional. Después de una jornada comienza la concentración. La selección juega fuera el día 17. El día 18 debemos realizar un solo entrenamiento con los jugadores cansados que regresan, y el 20 debemos enfrentarnos al “Neftchi” en el derbi del valle en nuestro campo. Además, justo después de este partido hay programado un encuentro decisivo de Copa»;

  • Riesgo de perder el ritmo: «Algunos jugadores podrían quedarse sin ritmo de juego en la concentración y perder la forma. Esto es un gran dolor de cabeza para todos los entrenadores de los clubes. A pesar de ello, el interés de la selección nacional siempre será prioritario para nosotros. Les deseamos suerte y seguiremos nuestro camino».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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