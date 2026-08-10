Navbahor ficha a un internacional uzbeko del Pakhtakor

El Navbahor reforzó su plantilla con un integrante de la selección de Uzbekistán. El club de Namangán anunció oficialmente el fichaje del jugador de 25 años Muhammadqodir Hamraliyev .

El futbolista se incorporó a los «Halcones» procedente del Pakhtakor . Su experiencia con las selecciones nacionales y sus pasos por varios clubes de la Superliga podrían convertirse en un factor importante para el Navbahor en la nueva temporada.

Hamraliyev defenderá ahora los colores del Navbahor

Según informó el club, Muhammadqodir Hamraliyev firmó un contrato y se convirtió oficialmente en jugador del Navbahor.

El futbolista de 25 años jugó en el Pakhtakor durante los últimos años. Ahora comenzará una nueva etapa de su carrera en Namangán.

Al presentar a su nuevo futbolista, el Navbahor le deseó éxito en el equipo.

« Deseamos que Muhammadqodir Hamraliyev ofrezca grandes actuaciones con el Navbahor y contribuya dignamente a los triunfos de los «Halcones» », señaló el club en su comunicado.

Jugaba en el Pakhtakor desde 2023

A lo largo de su carrera, Hamraliyev acumuló experiencia en varios clubes de Uzbekistán.

Anteriormente defendió los colores de los equipos del Dinamo y el Olimpik , y desde 2023 venía disputando partidos con la camiseta del Pakhtakor.

De este modo, el Navbahor incorporó a un futbolista que conoce bien el entorno de la Superliga y cuenta con experiencia en partidos de alto nivel.

De la selección olímpica a la absoluta

Muhammadqodir Hamraliyev no solo jugó a nivel de clubes, sino que también participó regularmente en el sistema de selecciones de Uzbekistán.

Él jugó con la selección sub-23 de Uzbekistán entre 2021 y 2024 . Desde 2023 también viene siendo convocado con la selección absoluta.

Esta experiencia podría ser especialmente importante para el Navbahor. Para un equipo que se fija grandes objetivos, contar con futbolistas que han vivido partidos internacionales es de gran valor.

Un fichaje importante para el Navbahor

El traspaso de Hamraliyev del Pakhtakor al club de Namangán fue uno de los movimientos destacados del mercado de fichajes.

El Navbahor incorporó a un jugador de 25 años con experiencia internacional, lo que le permitirá aumentar aún más la competencia interna.

Ahora, la gran incógnita es qué papel tendrá Muhammadqodir Hamraliyev en el Navbahor y con qué rapidez logrará destacar en su nuevo equipo.

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