El encuentro entre el AGMK y el Navbahor termina en un «superdrama»

En el marco de la 23ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, los aficionados fueron testigos de uno de los partidos más apasionantes, tensos y llenos de acontecimientos inesperados de la temporada. El equipo AGMK de Olmaliq recibió en su estadio al club Navbahor de Namangan. Aunque el encuentro terminó en un empate 2-2, los minutos añadidos al tiempo reglamentario se convirtieron en un auténtico thriller futbolístico.

Ambos equipos lucharon sin tregua por puntos cruciales en la tabla de clasificación hasta el minuto 104.

Tiempo reglamentario: La victoria cambió de manos

Los locales comenzaron el partido con mucha intensidad y abrieron el marcador desde los primeros minutos:

Gol rápido: Ya en el minuto 2, Ahmadullo Muqumjonov puso por delante a los de Olmaliq — 1-0;

Restablecimiento del equilibrio: Los visitantes intentaron tomar la iniciativa y en el minuto 40, Islom Mamatkazin marcó un gol importante para igualar el marcador;

Nueva ventaja del AGMK: En el minuto 68 de la segunda parte, Nodir Abdurazzoqov anotó el segundo gol de los locales, obligando al Navbahor a volver a ir a remolque.

Drama final: Tarjetas rojas y 2 penaltis en el tiempo añadido

Los últimos minutos del tiempo reglamentario y el tiempo añadido por el árbitro llevaron la tensión al límite, no solo en el campo, sino también en los banquillos:

Primera expulsión: En el minuto 87, el defensa del AGMK, Abubakr Rizo Turdialiyev, recibió una tarjeta roja, dejando a los locales en inferioridad numérica;

La tragedia del penalti en el minuto 90+5: Se pitó un penalti a favor del Navbahor para igualar el marcador, pero el legionario Vanya Ilich, encargado de lanzarlo, no logró convertir la pena máxima;

Expulsión de Timur Kapadze: En el minuto 90+7, el entrenador principal del Navbahor, Timur Kapadze, fue expulsado con tarjeta roja directa por sus airadas protestas y emociones ante las decisiones arbitrales;

El salvamento en el minuto 90+14: En el minuto 14 del tiempo añadido, se señaló un segundo penalti contra la portería del AGMK. Esta vez, Shohruh Abdurahmonov ejecutó el disparo con sangre fría para empatar, salvando a los de Namangan de la derrota — 2-2.

Situación en la tabla de clasificación

Tras este intenso empate, la posición de los clubes en la tabla quedó de la siguiente manera:

Navbahor (3er puesto): Los de Namangan alcanzaron los 45 puntos, manteniendo su lugar en el podio del campeonato;

AGMK (6º puesto): Tras dejar escapar la victoria en los últimos instantes, los de Olmaliq se mantienen en la 6ª posición con 36 puntos.

Este enfrentamiento en Olmaliq demostró una vez más el alto nivel de intriga y competitividad de la Superliga esta temporada.