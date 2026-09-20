Victoria con 10 hombres y el secreto de Oybek Bozorov: Kamoliddin Tojiyev tras el dramático duelo en Muborak

En la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Pakhtakor, sublíder y principal aspirante al título, visitó al Mash'al, colista del torneo, logrando una victoria heroica y llena de tensión (2:1). El encuentro comenzó de forma desastrosa para los de Taskent: apenas en el minuto 10, un defensa fue expulsado con tarjeta roja directa. Con un hombre menos durante más de 80 minutos, los visitantes mostraron carácter en la segunda parte para llevarse tres puntos de oro de Muborak.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador Kamoliddin Tojiyev analizó sus impresiones, la fatiga tras el difícil viaje en la Champions League de la AFC contra Al Ahli, cómo la expulsión alteró sus planes, los motivos reales de la suplencia de Oybek Bozorov y el interés mediático desde Irak.

¿Por qué sufrió tanto el aspirante al título ante un rival con solo 4 puntos, y cómo pretenden los pupilos de Tojiyev cerrar la carrera por el campeonato en un calendario tan exigente?

«Tarjeta roja y victoria de voluntad»: las declaraciones de Kamoliddin Tojiyev

Puntos clave revelados por el técnico en la rueda de prensa:

El shock del minuto 10 y la ruptura de planes: El entrenador destacó que la expulsión inicial rompió todo el plan de juego, pero que esa situación «despertó» mentalmente a los jugadores, obligándoles a mostrar coraje en la segunda mitad;

Fatiga de la Champions y calendario apretado: El largo viaje tras el partido contra Al Ahli y los escasos dos días de recuperación afectaron notablemente la calidad del juego;

La combatividad del Mash'al: Aunque el rival es un equipo joven en el fondo de la tabla con solo 4 puntos, se reconoció que lucharon al 200 % contra el Pakhtakor;

Estado de Oybek Bozorov: Se aclaró que la suplencia de la exestrella del Nasaf no es táctica, sino por lesión, cuidando al jugador para evitar una recaída;

Intereses en Irak: Al hablar sobre los miembros iraquíes del equipo de los «Leones», el técnico indicó que, por ahora, no han llegado ofertas de traspaso oficiales por los jugadores uzbekos.

22.ª jornada de Superliga: Ficha del encuentro Mash'al — Pakhtakor

Datos oficiales del dramático enfrentamiento en Muborak:

Indicadores Mash'al (Muborak) Pakhtakor (Taskent) Resultado final 1 2 Eventos importantes 1 gol y ataques activos del equipo joven 10' Expulsión del defensa (tarjeta roja), victoria de voluntad Situación en la tabla 4 puntos (Colista, 14.º puesto) 1.er puesto (Lucha por el título) Estado físico Preparación semanal estándar 2 días de recuperación tras la Champions (Al Ahli)

Análisis táctico: Expertos Sobre la maestría del Pakhtakor

Conclusiones de los analistas y expertos del fútbol uzbeko sobre el partido:

Carácter de campeón: Ganar fuera de casa con 10 hombres y bajo fatiga extrema demuestra la experiencia y la mentalidad ganadora del Pakhtakor;

Reacción rápida en la dirección: Tojiyev supo ajustar el esquema en el descanso, adaptando al equipo al contragolpe y a las jugadas a balón parado a pesar de la inferioridad numérica;

Se espera el regreso de Bozorov: La recuperación total de Oybek Bozorov aportará velocidad y creatividad extra a las bandas del Pakhtakor en las próximas jornadas;

Carrera por el oro: En un momento donde los rivales no fallan, estas victorias «feas pero de oro» en Muborak serán el factor decisivo al final de la temporada.

Los pupilos de Kamoliddin Tojiyev superaron la prueba más difícil, sumando 3 puntos vitales en su lucha por el campeonato.

¿Cree que la victoria del Pakhtakor con 10 hombres ante el colista es señal de su fortaleza mental o un síntoma de crisis por el calendario de la Champions? ¿Podrá Oybek Bozorov convertirse en el líder principal al recuperarse? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados al fútbol!