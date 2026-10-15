El 15 de octubre, en el marco de la Champions League, Manchester Cityy el Paris Saint-Germain se enfrentaron. En el duelo disputado en el Etihad Stadium de Manchester, los visitantes ganaron por 4-2. El defensa uzbeko Abdukodir Khusanov Manchester Cityfue titular.

Según las calificaciones de los jugadores en la captura de pantalla, el desempeño de Abdukodir Khusanov fue evaluado con 6,1 puntos. Actuó en la línea defensiva de su equipo. En el encuentro, Erling Haaland anotó dos goles para el Manchester City, mientras que el PSG marcó cuatro tantos.