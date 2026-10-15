¿Quiénes fueron los mejores y peores jugadores del Manchester City en el partido de Khusanov?

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¿Quiénes fueron los mejores y peores jugadores del Manchester City en el partido de Khusanov?

En el partido central de la 2ª jornada de la fase de liga de la Champions League, Manchester Cityperdió 2-4 en casa ante el club francés PSG. En este encuentro, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, que jugó los 90 minutos completos para los «Citizens»: Abdukodir Khusanovno pasó desapercibido para los analistas internacionales.

El prestigioso portal estadístico Flashscore evaluó a los jugadores de ambos equipos tras este dramático enfrentamiento.

El rendimiento de Khusanov: Líder entre los defensas

El defensa central uzbeko de 22 años fue uno de los pocos jugadores que mostró fiabilidad en el equipo local:

  • Puntuación de Khusanov: El portal de análisis Flashscore calificó el desempeño de Abdukodir Khusanov con 6,8 puntos;

  • En comparación con sus compañeros: Esta nota fue la más alta entre los representantes defensivos de los mancunianos. Khusanov logró superar a sus experimentados compañeros: Ruben Dias (6,2) y Marc Guéhi (6,7);

  • 90 minutos completos en el campo: Maresca confió plenamente en el jugador uzbeko en esta gran prueba, y disputó el encuentro de principio a fin sin ser sustituido.

Notas más bajas y más altas: La caída de Donnarumma y el doblete de Haaland

En el partido en el Etihad, Manchester Citymostró diferencias marcadas en el rendimiento:

  • El peor jugador del partido: El portero local, Gianluigi Donnarumma, recibió 4 goles y obtuvo la nota más baja del equipo: 5,0 puntos;

  • El líder del City: Erling Haaland, quien marcó un doblete en los minutos 53 y 75, fue nombrado el mejor jugador de los locales con 8,8 puntos ;

  • Notas de otros jugadores: Antoine Semenyo — 7,2, Elliot Anderson — 6,6, Rayan Cherki y Matheus Nunes — 6,4 puntos;

  • Los goles del PSG: Para los visitantes, los goles fueron anotados por Désiré Doué (13), Ousmane Dembélé (15), Vitinha (32) y Maghnes Akliouche (63).

La próxima prueba de los «Citizens»

Tras dos jornadas, el Manchester City suma 3 puntos y ha caído a la zona media de la tabla:

  • Próximo rival — AEK: Los pupilos de Maresca disputarán la 3ª jornada de la fase de liga de la Champions en casa, recibiendo al club griego AEK;

  • Hora de inicio: Este encuentro está programado para la noche del 21 de octubre a las 00:00 hora de Taskent .

Manchester CityPSGAbdukodir KhusanovFlashscoreChampions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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