El gol de Eldor Shomurodov anotado con el Istanbul Başakşehir frente al Çorum Belediyespor ha sido elegido como el mejor gol de la jornada 12 de la Süper Lig turca.

En una encuesta realizada entre los aficionados, el tanto del delantero uzbeko obtuvo la mayor cantidad de votos. De esta manera, Shomurodov fue reconocido como el autor del gol más destacado de la fecha 12.