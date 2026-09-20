En el marco de la 6ª jornada de la Süper Lig turca, se vivió una auténtica noche de fiesta en Estambul para los aficionados al fútbol uzbeko. Al recibir al club « Gençlerbirliği » en casa, el « İstanbul Başakşehir » destrozó a su rival con una victoria contundente de 4-0, celebrando su triunfo más brillante de la temporada. El héroe de este encuentro, el capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, anotó un doblete, elevando su cuenta goleadora en el campeonato a 6 tantos y uniéndose con fuerza al grupo de líderes en la carrera por el título de máximo goleador de la Süper Lig.

Sustituido bajo la ovación de todo el estadio en el minuto 77 de Shomurodov en su lugar, entró al campo en esos mismos segundos otra brillante estrella de nuestra selección nacional, Abbosbek Fayzullayev, quien cerró el partido victorioso con acciones activas. Tras este gran triunfo, el « Başakşehir » alcanzó los 7 puntos, ascendió al 12º puesto de la tabla y se alejó de la zona baja.

¿Qué cambio táctico explica la imparable eficacia de Eldor Shomurodov?, ¿cómo influyó la entrada de Fayzullayev en los ataques del equipo y podrá esta victoria por 4-0 devolver al « Başakşehir » a la lucha por las competiciones europeas?

« Doblete de Shomurodov y venganza 4-0 »: Crónica del partido en Estambul

Los momentos clave del encuentro más productivo de la 6ª jornada:

Inicio fulgurante de Olsen (9'): El centrocampista local Olsen abrió el marcador al inicio del partido, convirtiendo la presión inmediata del « Başakşehir » en gol (1-0);

El primer tanto de Eldor (33'): Tras elegir una posición perfecta dentro del área, Shomurodov puso el 2-0 en el marcador;

Penalti de Selke (53'): Al inicio de la segunda parte, el experimentado delantero alemán Davie Selke transformó un penalti con precisión, sentenciando prácticamente el destino del juego (3-0);

Doble y 6º gol (65'): Shomurodov volvió a dejar atrás a la defensa rival, anotando su segundo gol y elevando su cuenta en la Süper Lig a 6 tantos (4-0);

El histórico cambio en el minuto 77: En el momento en que el héroe del partido, Shomurodov, fue sustituido, otro de nuestros representantes — Abbosbek Fayzullayev — saltó al campo desde el banquillo.

Acta oficial del partido « Başakşehir » — « Gençlerbirliği »

Protocolo completo del encuentro de la 6ª jornada de la Süper Lig turca:

Competición / Fase Fecha / Hora Resultado final Autores de los goles Süper Lig, 6ª jornada 19 de septiembre de 2026 4 : 0 Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Selke 53' (pen.)

Alineación titular del « Başakşehir »: Muhammad, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich ( FAYZULLAYEV , 77), Selke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77);

Movimiento en la tabla: El « Başakşehir » subió al 12º puesto con 7 puntos, mientras que el « Gençlerbirliği » bajó a la 13ª posición con 7 puntos;

Tiempo total de los legionarios uzbekos: Eldor Shomurodov — 77 minutos (2 goles), Abbosbek Fayzullayev — 13+ minutos de juego activo.

Análisis táctico: Los expertos sobre el estado de forma de Shomurodov

Conclusiones de los especialistas del fútbol turco y uzbeko sobre el encuentro:

La armonía del tándem Shomurodov-Selke: La actuación simultánea de dos delanteros centros altos confundió a los defensas centrales rivales, permitiendo a Eldor abrirse espacios libres;

El resurgimiento del instinto goleador: 6 goles en 6 jornadas — este es el inicio más brillante de Shomurodov en el campeonato turco, lo que demuestra que su confianza mental está en su punto máximo;

El papel de Fayzullayev: El cuerpo técnico está adaptando gradualmente al joven centrocampista al ritmo de juego, y es muy probable verlo en el campo junto a Shomurodov en las próximas jornadas;

Salir de la presión colectiva: La victoria por 4-0 supone un gran impulso para que el « Başakşehir » aspire a la parte alta de la tabla.

El impresionante doblete de Eldor Shomurodov y la exitosa participación de Abbosbek Fayzullayev han elevado una vez más el prestigio de los legionarios uzbekos en la escena internacional.

¿Crees que Eldor Shomurodov podrá marcar más de 20 goles esta temporada y convertirse en el máximo goleador (rey de los goleadores) de la Süper Lig? ¿Crees que Abbosbek Fayzullayev se ganará un puesto fijo en el once inicial en las próximas jornadas? ¡Deja tus opiniones analíticas en los comentarios y comparte este resumen de la brillante victoria de nuestros compatriotas con todos los aficionados al fútbol y tus seres queridos!