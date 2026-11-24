Miembro de la selección nacional de Uzbekistán Abbosbek Fayzullayev no pudo participar en el último partido del Başakşehir debido a una lesión sufrida en un amistoso contra Arabia Saudita durante la fecha FIFA de noviembre.

El estado del futbolista de 23 años preocupó seriamente a los aficionados uzbekos. El entrenador del club de Estambul, Nuri Sahin al hablar sobre los jugadores lesionados del equipo, aclaró en primer lugar el tiempo de recuperación de Abbosbek Fayzullayev. el tiempo de recuperación.

« Abbosbek estará fuera de las canchas durante seis semanas. Lamentablemente, Emin Bayram será operado y estará de baja entre 6 y 8 meses, mientras que Hamza Güreler estará fuera entre 6 y 8 semanas. Christopher Operi fue operado y no lo veremos en el campo durante 4 meses. La recuperación postoperatoria de Yusuf Sari tomará otras 2 a 3 semanas. Sobre Ousseynou Ba, aún no podemos dar una fecha exacta. Los jugadores de los que esperamos un regreso más rápido son Yusuf y Ba », dijo Nuri Sahin en la conferencia de prensa.

El partido en Doha y la situación en la plantilla del Başakşehir

Cabe recordar que el 17 de noviembre la selección nacional de Uzbekistán disputó un amistoso contra Arabia Saudita en Doha, Catar, ganando por 2:1 . En el minuto 53 de aquel encuentro, Abbosbek Fayzullayev se lesionó tras una dura entrada de un rival y tuvo que abandonar el campo. Previamente, el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán informó que el jugador sufría una lesión en el tobillo derecho .

Futbolista Estado Recuperación estimada / tiempo de baja Abbosbek Fayzullayev Lesión de tobillo (en el partido contra Arabia Saudita) 6 semanas Emin Bayram Operación programada 6–8 meses Christopher Operi Operación realizada 4 meses Hamza Güreler Lesión 6–8 semanas Yusuf Sari Recuperación postoperatoria 2–3 semanas Ousseynou Ba Lesión Fecha exacta desconocida

En la jornada 12 de la Süper Lig turca, disputada sin Abbosbek Fayzullayev, el Başakşehir remontó un 0:2 en contra en casa ante el Çorum para terminar ganando por 4:2 . El primer gol de esta remontada lo anotó Eldor Shomurodov .

¿Cómo crees que afectará la baja de 6 semanas de Abbosbek Fayzullayev a los resultados del Başakşehir en las próximas jornadas? ¡Deja tu opinión en los comentarios!