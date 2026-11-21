El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca,ha informado sobre el estado de Abduqodir Husanovtras su lesión antes del partido contra el Fulham. La participación del defensa uzbeko en el próximo encuentro sigue siendo una incógnita.

En la 11ª jornada de la Premier League, Manchester Cityrecibirá al Fulham. Antes de este partido, el técnico Enzo Maresca habló sobre las lesiones y el estado de los jugadores. Según informó, Abduqodir Husanov y Matheus Nunes son duda para el partido.

Esta noticia es importante para los seguidores del defensa de la selección nacional de Uzbekistán, ya que su estado es crucial no solo para el próximo partido del Manchester City, sino también para su participación en las concentraciones de su selección.

¿Qué dijo Maresca sobre Husanov?

El entrenador del Manchester City señaló que Abduqodir Husanov y Matheus Nunes siguen experimentando problemas físicos tras el partido contra el Nottingham Forest.

«Tras el partido contra el Forest, la participación de Matheus Nunes y Abduqodir Husanov sigue siendo una duda. Todavía tienen algunos problemas. Veremos cómo evoluciona la situación en las próximas horas», dijo Enzo Maresca.

Por lo tanto, la presencia de Husanov contra el Fulham no está garantizada. Su participación dependerá de la evaluación médica final.

Asimismo, el defensa inglés Marc Guéhi no fue convocado a su selección debido a un pequeño problema en el partido contra el Nottingham Forest. Maresca aclaró que su ausencia no se debe a una necesidad de descanso.

El Manchester City busca recuperarse tras las derrotas

Los últimos partidos no han sido fáciles para el Manchester City. El equipo ha sufrido tres derrotas consecutivas y ha perdido el liderato. Para los «Citizens», que empezaron la temporada con siete victorias seguidas, este resultado es una prueba seria.

Maresca afirmó que no es correcto calificar todas las acciones del equipo como errores tras las derrotas. Según él, también hay fallos cuando se gana, y una derrota no significa que todo se haya hecho mal.

«Como he dicho muchas veces, no creo que todo se hiciera bien cuando ganábamos. Y no creo que todo se hiciera mal cuando perdemos.

Hay aspectos que debemos mejorar y, sin duda, estamos trabajando en ello», declaró el técnico.

¿Qué carencias admitió Maresca?

El entrenador destacó la necesidad de mejorar el equilibrio entre la defensa y el ataque en el juego del Manchester City.

Señaló que incluso durante la racha de siete victorias, existían problemas. Las tres derrotas posteriores han hecho que estas carencias sean más evidentes.

«Esto es fútbol. Debemos analizar las derrotas. Contra el Aston Villa y el Brighton, nuestro mejor jugador fue el portero. Contra el Nottingham Forest, especialmente en la primera parte, no estuvimos lo suficientemente bien. Es un momento para aprender de los errores», explicó Maresca.

Según el técnico, el equipo debe ser más sólido en la organización ofensiva, la defensa y el mantenimiento del equilibrio en el campo.

«Quiero jugar inmediatamente después de una derrota»

Maresca comentó que tuvo tiempo para analizar el juego durante el parón. Sin embargo, no ocultó que no le gusta esperar mucho tiempo tras una derrota.

«Mi relación con las derrotas es compleja. Después de perder, quiero jugar de nuevo. El tiempo pasa muy lento. Quieres volver al campo inmediatamente. Es entonces cuando puedes revisar, analizar y entender todo.

Por ejemplo, el equilibrio en el juego, cómo atacamos o defendemos; debemos mejorar en todos estos aspectos», dijo el entrenador.

Ahora, el objetivo principal del Manchester City es volver a la senda de la victoria contra el Fulham. Los aficionados uzbekos esperan noticias definitivas sobre la participación de Abduqodir Husanov.