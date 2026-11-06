Enzo Maresca revela los detalles de su tensa conversación con Donnarumma

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Enzo Maresca revela los detalles de su tensa conversación con Donnarumma

El entrenador del Manchester Cityreveló que mantuvo una conversación privada con el portero titular Gianluigi Donnarumma antes del partido de la Premier League contra el Nottingham Forest. Los graves errores cometidos por el guardameta italiano en los últimos encuentros oficiales resultaron en goles en contra, provocando duras críticas de aficionados y expertos.

Según City Xtra, el técnico subrayó la importancia de no someter al experimentado portero a una presión psicológica excesiva y de evaluar la situación con objetividad.

«Lo más importante es no obsesionarse con el error»: la declaración de Maresca

Al referirse al diálogo con su compatriota, el técnico italiano comentó:

  • Reconocer el error: «He hablado con Donnarumma. Pero en ciertos casos no hay que exagerar, porque los propios jugadores entienden perfectamente dónde se equivocaron y lo reconocen»;

  • Mirar hacia adelante: «La tarea principal ahora es no quedarse estancado en este fallo. Hay que dejarlo atrás, centrarse únicamente en los próximos partidos y seguir adelante», afirmó Maresca.

Números y estadísticas: el rendimiento de Donnarumma esta temporada

Las estadísticas del portero de 27 años esta temporada reflejan las dificultades en la línea defensiva de los «Citizens»:

  • Partidos y goles encajados: Ha disputado un total de 14 partidos con la camiseta del City en todas las competiciones, recibiendo 20 goles ;

  • Porterías a cero: El guardameta italiano ha mantenido su portería imbatida en solo 4 encuentros .

Ahora, Donnarumma saltará al campo contra el Nottingham Forest con el objetivo de aprender de sus errores y recuperar la confianza de su entrenador y de la afición.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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